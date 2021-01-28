FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -3
75.04р91.22р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Следователи возбудили дело против сотрудника ФБК Леонида Волкова «о вовлечении подростков в протесты»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ФБК (признан иноагентом), руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова. Об этом 28 января сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») несовершеннолетних к совершению противоправных действий). В СК добавили, что в ходе расследования обнаружили видеозаписи, на которых Волков якобы обращается с призывами именно к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

«Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников. Ссылки на указанные видеозаписи Волков также разместил в свободном доступе в сети «Интернет» на своих пользовательских страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram», — заявили в СК.

Отметим, накануне Волков опубликовал призыв к родителям не пускать на акции протеста своих детей, объяснить им, как это опасно, и пойти самим.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

260695231
Двоемыслие… есть непрерывная цепь побед над собственной памятью и… покорение действительности.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний