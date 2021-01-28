Следователи возбудили дело против сотрудника ФБК Леонида Волкова «о вовлечении подростков в протесты»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ФБК (признан иноагентом), руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова. Об этом 28 января сообщается на сайте ведомства.
Дело возбуждено по
«Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников. Ссылки на указанные видеозаписи Волков также разместил в свободном доступе в сети «Интернет» на своих пользовательских страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram», — заявили в СК.
Отметим, накануне Волков опубликовал призыв к родителям не пускать на акции протеста своих детей, объяснить им, как это опасно, и пойти самим.