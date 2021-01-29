Статуэтку как у Nirvana и Леди Гаги выставят на продажу. Музыкант Beastie Boys избавляется от «ненужных вещей»

Один из участников группы Beastie Boys Майк Ди сообщил о решении выставить на торги статуэтку MTV Video Music Awards, полученную коллективом за клип на песню «Intergalactic». В разное время аналогичную награду вручали Леди Гаге, Мадонне и Бейонсе, Майклу Джексону, Nirvana и U2. Эстимейт лота — от 7 до 10 тысяч долларов.



Об аукционе Ди рассказал в одном из постов в Instagram. Он пояснил, что, хотя очень гордится всеми наградами, из-за того, что ему всегда было немного не по себе хранить подобные вещи у себя дома и постоянно смотреть на них, статуэтки стояли в доме его матери. Женщина умерла в прошлом году, и теперь участники группы приняли решение продать некоторые из «артефактов» на аукционе.