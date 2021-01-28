Ещё двое попали под уголовное дело после митинга в Москве. В битье полицейского призналась женщина

«По версии следствия, 23 января 2021 года женщина, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанесла находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область туловища», — говорится в сообщении Генпрокуратуры 28 января. 35-летняя подозреваемая свою вину признала.

Ещё два уголовных дела о нападении на представителя власти возбуждено в Москве после митинга в поддержку Алексея Навального. Список попавших под статью 318 УК РФ, впервые после 23 января, пополнила женщина.

В тот же день рядом с Пушкинской площадью ещё один акт насилия, как утверждает следствие, совершил уроженец Псковской области. Уточняется, что он бросил ограждение в сторону росгвардейца.

Вскоре обоим фигурантам предъявят обвинение, а суд определит меру пресечения.

Ранее в Москве после митинга 23 января возбудили три уголовных дела по статье 318 УК РФ. Также были возбуждены дела по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ). К административной ответственности московская полиция привлекла 267 человек.

В Петербурге тоже идут суды. На два месяца арестован петербуржец Николай Девятый, который отправил в больницу двух дорожных полицейских. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

