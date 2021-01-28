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Ещё двое попали под уголовное дело после митинга в Москве. В битье полицейского призналась женщина

Ещё два уголовных дела о нападении на представителя власти возбуждено в Москве после митинга в поддержку Алексея Навального. Список попавших под статью 318 УК РФ, впервые после 23 января, пополнила женщина.

«По версии следствия, 23 января 2021 года женщина, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанесла находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область туловища», — говорится в сообщении Генпрокуратуры 28 января. 35-летняя подозреваемая свою вину признала.

В тот же день рядом с Пушкинской площадью ещё один акт насилия, как утверждает следствие, совершил уроженец Псковской области. Уточняется, что он бросил ограждение в сторону росгвардейца.

Вскоре обоим фигурантам предъявят обвинение, а суд определит меру пресечения.

Ранее в Москве после митинга 23 января возбудили три уголовных дела по статье 318 УК РФ. Также были возбуждены дела по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ). К административной ответственности московская полиция привлекла 267 человек.

В Петербурге тоже идут суды. На два месяца арестован петербуржец Николай Девятый, который отправил в больницу двух дорожных полицейских. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

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Комментарии (8)

baddancer
Сегодня одному тиктокеру пришли оповещения.
Ваше видео оценили пользователи: ФСБ РФ, МВД РФ и ФСИН РФ.
Пользователь ОМОН оставил комментарий: ЛОЛ, мы у твоего подъезда.
Postman
Власть беснуется в бессилии
Rambovski
Дааа. Ограждение в сторону полицая- это уже не пластиковый стаканчик, это уже "попытка убийства сотрудника правокарательных органов, находящегося при исполнении любимых обязанностей, совершённая особо опасным способом, незаконченная по независящим от него обстоятельствам (не добросил). От 15 лет строгого. А скоро за недобрый взгляд В СТОРОНУ дубиноносца будут 15 суток давать.
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