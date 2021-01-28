На YouTube появился трейлер драмы «Игры шпионов», в котором снялись исполнитель роли Шерлока в сериале Би-би-си Бенедикт Камбербэтч и грузинский актер Мераб Нинидзе. Фильм, премьера которого намечена на март, рассказывает о временах холодной войны.



Камбербэтч играет британского бизнесмена, завербованного MI-6. Он должен работать в партнёрстве с советским офицером (Нинидзе), который передаёт секреты советских военных. В целом их действия, по замыслу создателей фильма, направлены на предотвращение ядерного противостояния и преодоление Карибского кризиса. В трейлере утверждается, что картина основана на реальных событиях. Режиссёр фильма — Доминик Кук.

