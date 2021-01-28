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Отель «Виталий» и «На здоровье»: вышел трейлер фильма, где Бенедикт Камбербэтч играет британского шпиона в СССР

На YouTube появился трейлер драмы «Игры шпионов», в котором снялись исполнитель роли Шерлока в сериале Би-би-си Бенедикт Камбербэтч и грузинский актер Мераб Нинидзе. Фильм, премьера которого намечена на март, рассказывает о временах холодной войны.

Камбербэтч играет британского бизнесмена, завербованного MI-6. Он должен работать в партнёрстве с советским офицером (Нинидзе), который передаёт секреты советских военных. В целом их действия, по замыслу создателей фильма, направлены на предотвращение ядерного противостояния и преодоление Карибского кризиса. В трейлере утверждается, что картина основана на реальных событиях. Режиссёр фильма — Доминик Кук.

На кадрах, которые можно посмотреть в Интернете, показана Москва того времени — конечно же, через призму взгляда зарубежных кинематографистов. Так, пафосная гостиница в здании, напоминающем сталинскую высотку, носит название «Отель «Виталий». Уже традиционно для зарубежного кино, чокаясь за столом, герои произносят что-то наподобие «На здоровье!» — вероятно, в качестве тоста.

Напомним, ранее стало известно, что Мераб Нинидзе недавно снялся в Петербурге в фильме Алексея Германа-младшего «30 дней 30 ночей», работу над которым режиссёр начал из-за вынужденной остановки съёмок картины «Воздух».

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