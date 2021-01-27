Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский записал обращение, в котором рассказал о том, как музей ежегодно отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Каждый год в этот день мы, сотрудники Эрмитажа, приходим на Пискаревское кладбище к стеле, посвященной памяти тех эрмитажников, которые помогли городу выстоять», — напомнил он, уточнив, что в этом году традицию пришлось видоизменить — и не только из-за ограничений.

«Мы каждый год приходили туда с ротой почетного караула, с цветами и венками. Всей церемонией руководил генерал-майор Александр Андреевич Галкин, советник директора Государственного Эрмитажа, бывший военный комендант Петербурга, Ленинграда, который очень много делал для города и для культуры», — рассказал Михаил Пиотровский.



Директор музея рассказал, что Александр Галкин организовывал множество церемоний, включая церемонию захоронения останков членов императорской семьи Романовых. Потом ушел в отставку и стал работать в Эрмитаже.

«Александр Андреевич командовал всем порядком на Дворцовой площади, во всей входной зоне Эрмитажа, — рассказал Пиотровский. — И когда наступила пандемия, он разработал всю систему сеансов, маршрутов, так, чтобы Эрмитаж был безопасным для его посетителей и сотрудников. Но он же сам и стал жертвой пандемии, возможно первой нашей жертвой. Потому что, человек очень открытой души, Александр Андреевич организовывал не просто теоретически, он организовывал лично все эти входы. Он все время бегал, встречался с людьми, помогал тем, кто не умел заказать билет по интернету, купить его, организовывал продажи дополнительных билетов, старался помочь каждому, кто приходил в Эрмитаж и хотел в него попасть, несмотря на новые правила».

Пиотровский также напомнил о значении сегодняшней даты.

«Это праздник, триумф победы духа, чести, добра над злом; это праздник, соединяющий трагедию и победу; праздник, соединяющий усилия военных и всех граждан города Ленинграда. Праздник, который мы всегда должны помнить, и мы помним и вспоминаем, никогда не забудем ни блокаду, ни ее трагедию, ни героизм людей, которые ее выдержали и ее сняли», — сказал он.

