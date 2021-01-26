Патрушев: «Деятель» Навальный нужен Западу для «майдана» в России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заметил попытки дестабилизировать обстановку в России через оппозиционера Алексея Навального.

«Западу нужен этот «деятель» для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых майданов. К чему это может привести, мы видим на примере Украины», — заявил 26 января Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

По его словам, Навальный неоднократно нарушал российское законодательство и занимался «мошенничеством в особо крупных размерах». Секретарь Совбеза уверен, что оппозиционер должен понести наказание.