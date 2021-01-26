Патрушев: «Деятель» Навальный нужен Западу для «майдана» в России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заметил попытки дестабилизировать обстановку в России через оппозиционера Алексея Навального.
«Западу нужен этот «деятель» для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых майданов. К чему это может привести, мы видим на примере Украины», — заявил 26 января Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».
По его словам, Навальный неоднократно нарушал российское законодательство и занимался «мошенничеством в особо крупных размерах». Секретарь Совбеза уверен, что оппозиционер должен понести наказание.
В выходные в городах России прошли несанкционированные митинги. До этого, 18 января, суд арестовал Алексея Навального, приехавшего после лечения в Германии, на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм о дворце, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Владимир Путин опроверг наличие у него недвижимости в Геленджике. Он подчеркнул, что все имеют право выражать точку зрения в рамках закона. МИД пообещал рассмотреть вопрос вмешательства США во внутренние дела России.