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Патрушев: «Деятель» Навальный нужен Западу для «майдана» в России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заметил попытки дестабилизировать обстановку в России через оппозиционера Алексея Навального.

«Западу нужен этот «деятель» для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых майданов. К чему это может привести, мы видим на примере Украины», — заявил 26 января Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

По его словам, Навальный неоднократно нарушал российское законодательство и занимался «мошенничеством в особо крупных размерах». Секретарь Совбеза уверен, что оппозиционер должен понести наказание.

В выходные в городах России прошли несанкционированные митинги. До этого, 18 января, суд арестовал Алексея Навального, приехавшего после лечения в Германии, на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм о дворце, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Владимир Путин опроверг наличие у него недвижимости в Геленджике. Он подчеркнул, что все имеют право выражать точку зрения в рамках закона. МИД пообещал рассмотреть вопрос вмешательства США во внутренние дела России.

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Комментарии (10)

***_555
Старые песни. А где госдеп, англичанка, грузины, туркофашисты (ах да, они же друзья теперь)?
Агроном аэродрома
Так Николай Платонович должен в ножки кланяться "Западу" за Алексея Анатолича. Вслед за выступлениями которого "Госдума" и "Правительство" молниеносно принимает расововерные законы о запрете того и сего.

Или не "Западу"? :))
Fenomen
Коррупционеры породили явление Навального.
Не было бы коррупции в стране - не было бы феномена Лёши.
Ищите в себе причины своих бед.
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