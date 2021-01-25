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«Я человек мягкий — простила». Сбитая полицейским Рита Юдина рассказала, как перед ней извинялись и как она поторопилась с прощением

Сбитая на субботней акции сильным ударом берца Рита Юдина поговорила с журналистом 47news 25 января. Оказалось, что в центре Петербурга она оказалась тем днём не случайно, как сообщалось ранее. Женщина рассказала, как перед ней извинились за обидчика-полицейского с запотевшим забралом.

«За него целый день просили. Из реанимации меня в палату перевели, чтобы полковник мог прийти и женщина с ним, Вера Юрьевна. Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший. Но тут же дело не в моём прощении, мог любой на моём месте оказаться. Это же не личный наш с ним конфликт. Потом корреспондента 78-го канала запустили, я растерялась. Вообще я человек мягкий — простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать: когда всех политзаключённых выпустите, и Алексея Навального тоже, тогда и прощу», — сказала пострадавшая.

Подробнее о семье Риты Юдиной и их нелёгкой жизни читайте на «Фонтанке».

В субботу вечером женщину пнул в живот сотрудник полка патрульно-постовой службы. Она сильно ударилась головой об асфальт.

В российских городах 23 января прошли несанкционированные массовые протесты после задержания Алексея Навального на 30 суток и выпущенного его командой фильма о дворце на 100 миллиардов рублей.

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Комментарии (6)

Ольга Земчихина
полицейский должен быть уволен. каким бы он самым лучшим не был. на гражданке найдет призвание
local_
Жалеют,что не догадались спросить у неё номер карты и пин-код?
Opioman
Какие полицейские молодцы. (Нет)
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