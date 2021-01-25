«Я человек мягкий — простила». Сбитая полицейским Рита Юдина рассказала, как перед ней извинялись и как она поторопилась с прощением

Сбитая на субботней акции сильным ударом берца Рита Юдина поговорила с журналистом 47news 25 января. Оказалось, что в центре Петербурга она оказалась тем днём не случайно, как сообщалось ранее. Женщина рассказала, как перед ней извинились за обидчика-полицейского с запотевшим забралом.



«За него целый день просили. Из реанимации меня в палату перевели, чтобы полковник мог прийти и женщина с ним, Вера Юрьевна. Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший. Но тут же дело не в моём прощении, мог любой на моём месте оказаться. Это же не личный наш с ним конфликт. Потом корреспондента 78-го канала запустили, я растерялась. Вообще я человек мягкий — простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать: когда всех политзаключённых выпустите, и Алексея Навального тоже, тогда и прощу», — сказала пострадавшая.