Микроавтобус, перевозивший пассажиров, попал в ДТП с дорожной техникой в Михайловском районе Волгоградской области 25 января. Травмы получили пассажиры и водитель маршрутки.
Как сообщает портал V1.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, на 153-м километре трассы Жирновск — Вешенская микроавтобус Mercedes, выполнявший рейс по маршруту «Волгоград — Рудня», врезался в автогрейдер. В салоне маршрутки в момент ДТП находились 8 пассажиров.
После аварии водителя «Мерседеса» из машины пришлось вырезать спасателям. Мужчину и четверых его пассажиров увезли в больницу, медики оценили их состояние как средней тяжести. После осмотра врачами одна из пострадавших от госпитализации отказалась.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.