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Маршрутка с пассажирами протаранила грейдер на трассе в Волгоградской области. Пострадали пятеро

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Микроавтобус, перевозивший пассажиров, попал в ДТП с дорожной техникой в Михайловском районе Волгоградской области 25 января. Травмы получили пассажиры и водитель маршрутки.

Как сообщает портал V1.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, на 153-м километре трассы Жирновск — Вешенская микроавтобус Mercedes, выполнявший рейс по маршруту «Волгоград — Рудня», врезался в автогрейдер. В салоне маршрутки в момент ДТП находились 8 пассажиров.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

После аварии водителя «Мерседеса» из машины пришлось вырезать спасателям. Мужчину и четверых его пассажиров увезли в больницу, медики оценили их состояние как средней тяжести. После осмотра врачами одна из пострадавших от госпитализации отказалась.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

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