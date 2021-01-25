Фото: «Фонтанка.ру»

Создание в ГУ МВД небольшой группы по контролю за публичными домами накренило ситуацию в сфере продажных ласк. Сотрудников же набрали из розыска, а с ними еще не был подписан пакт о ненападении на салоны под красным фонарем. Обычно кураторы интимного подполья сначала оценивают задор новых игроков, а уже потом договариваются, в зависимости от их принципиальности. В этом же сюжете ответственный за деликатный жанр решил пойти на опережение.

Месяца три назад в гости к оперативникам заглянул Николай Дуб. Он еще в июле уволился из отдела по исполнению административного законодательства главка — структуры внешне незаметной, но чрезвычайно влиятельной.



Она надзирает за незаконной уличной торговлей, проституцией, рекламой, игоркой и прочими вкусными недоразумениями. Вроде бы они лишь составляют протоколы, а решает суд, но полномочия там взрослые — могут небольшой штраф выписать на лицо, а могут навалить сотни тысяч на компанию. Например, по рекламной теме с ними стараются дружить даже представители ведущих строительных корпораций и гипермаркетов. Так что дураков в этом подразделении не держат. Но порой оттуда сотрудников в лакшери-часах выставляют вперед ногами.

Так что о Николае кое-что слышали, мол, начинал с ОМОНа. По впечатлениям автора, кто только не пытался его снести. То УСБ вынюхивало, то ФСБ подбиралась. Но он таланливый организатор, со связями. Реально нужный.

Теперь уже 43-летний штатский Дуб сделал операм предложение. С каждой точки он будет ежемесячно приносить от 10 до 20 тысяч рублей, в зависимости от локации и жирности клиентской базы, а уголовный розыск будет работать как работают все адекватные — что-то проверять, кого-то щекотать для отчетности. То есть как это десятилетия и делалось на Неве. Да и на планете Земля.



К прайсу приложил список строгой отчетности, будто для служебного пользования, с конкретными адресами. Справку отпечатали по форме — рука набита. А мест концентрации обаятельных девиц там было по одним подсчетам под 70, по другим — за 100. В среднем — полтора миллиона в месяц и не кашляй. На словах же экс-майор передал, что на земле он сам всё решает, мол, не переживайте. Делать нечего — пришлось уступить.

После уточняющих дискуссий систему перезапустили. В ноябре, декабре, да, похоже, и в январе вес был принят. И всё бы так и шло веками установленным чередом, если бы не вредный характер новых ревизоров. Под покровом сепаратных встреч они не делили суммы по-братски, а просто брали пачки на ответственное хранение. Только в четверг, 21 января, наш ньюсмейкер ощутил подвох.

К нему в квартиру на Введенскую улицу пришли с обыском, и причем те, с кем он вроде бы порешал. Согласен, неловко получилось. Особенно когда у него дома наткнулись на полотно, в высшем смысле этого визуального слова. Надеемся, это подарок, а не инициатива хозяина.

Фото: «Фонтанка.ру»

Это реплика портрета внука генералиссимуса Суворова, князя, губернатора Риги. Среди регалий видим чеховский подтекст — на шее императорский орден Святой Анны.



портрет внука генералиссимуса Суворова, князя, губернатора Риги

Несмотря на запечатленные на картине заслуги, Николая отвезли в Следственный комитет, где ознакомили с уголовным делом по посредничеству в даче взяток, да еще в особо крупном. 22 января его арестовал Октябрьский районный суд.

Пока шли эти процедуры, выносили салоны. Пока одним долбились в двери, с другими обменивались взглядами на рентабельность предприятий при вычетах долей за спокойствие. Так как это не оборонные ящики, то многие девушки делились мнениями. Похоже, это лишь начало кризиса.

Николай Дуб знает больше чем «всё». Если «всё» — это имена территориальных полицейских, то «больше» — это повыше. И те и другие приуныли.

Наступает шекспировский вопрос: разложиться ли на своих или не быть?

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

