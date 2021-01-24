Золотые ершики и ледовое побоище. Как Россия протестовала на акции в поддержку Навального

Фото: Артём Ленц / NGS24.RU

Золотые ершики, трусы, плакаты с надписью «Мы живем на складе грязи» — протестующие в городах России приносили на акцию самые разные символы, отсылающие к недавнему расследованию Алексея Навального. В большинстве крупных городов России акции не закончились мирно.

Полицейских и ОМОНовцев забрасывали снежками, случались нападения, те порой в ответ применяли дубинки и били людей ногами, во Владивостоке возбудили уголовные дела о применении насилия к сотрудникам силовых ведомств. По данным «ОВД-Инфо» на 22:15, всего в России 23 января задержали 2,6 тысячи человек.



На пике акции в столице «Белый счетчик» насчитал 15 тысяч участников. Задерживать москвичей, как и петербуржцев, начали еще на подступах к месту встречи. Хотя некоторые полицейские на Пушкинской площади вместо этого вежливо раздавали собравшимся маски, писал ТАСС.



Когда толпу вытеснили с площади, людьми заполнилась Тверская улица. Горожане прорвались через ограждения на Страстном бульваре, но на Цветном их начали массово задерживать. После этого москвичи решили двинуться к СИЗО «Матросская тишина», где сейчас находится Алексей Навальный: одни шли пешком, другие вместе с правоохранителями добирались туда на метро и трамваях. У следственного изолятора, куда стеклись оставшиеся протестующие, сотрудники ОМОН и полиции и применили дубинки. К 22:15 «ОВД-Инфо» насчитал в Москве по крайней мере 1045 задержанных.



В Хабаровске горожане попытались помешать сотрудникам ОМОН выдавить протест. Люди сами взяли в оцепление площадь, центр которой заполнили представители силовых ведомств.



Самыми стойкими оказались жители Якутска — там на акцию собралось несколько десятков человек, несмотря на мороз в -50 градусов.



В Красноярске протестующие тоже поначалу водили хороводы перед зданием мэрии под крики «аквадискотека». Но через полчаса начались задержания, пишет NGS24. Одного из участников акции побили дубинками, молодой человек потерял ботинок и очки, протестующие отбивались снежками. В городе заметили людей с флагами белорусской оппозиции.



Фото: Артём Ленц / NGS24.RU



Стычки екатеринбуржцев с правоохранителями напоминали ледовое побоище. И туи плакаты отсылали к недавнему расследованию Алексея Навального: «Мы живем на складе грязи», кто-то захватил трусы. Людей оттеснили к городскому пруду, сотрудники ОМОН прямо на льду водоема клали горожан лицом в снег и уводили в автозаки, передает E1.



Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Фото: читательница / E1.RU

По факту призывов к массовым беспорядком возбудили в Новосибирске возбудили уголовное дело. За посты в социальных сетях задержан 20-летний человек, по месту его жительства проведен обыск.

На Дальнем Востоке отметилась столица Приморского края — там возбудили уголовные дела о применении насилия к сотрудникам силовых ведомств. Один молодой человек пытался повалить росгвардейца, второй побил сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Акция там в целом проходила жестко: участники начали шествие по центральной улице, перекрыв дорогу, после чего правоохранители принялись активно разгонять толпу. Среди протестующих заметили известного блогера Юрия Дудя. Он рассказал, что в Приморье приехал по другому поводу, но, поскольку здесь он оказался в день протеста, решил выразить свою активную гражданскую позицию, пишет VL.RU.

