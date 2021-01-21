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Среда Джаза с Давидом Голощёкиным: Anita O'Day with Billy May ‎– Swings Cole Porter

Американская джазовая певица Анта О'Дэй исполняет мелодии Кола Портера в сопровождении биг-бенда Билли Мэя

среда джаза

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