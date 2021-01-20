В Петербурге в 76-м отделении полиции, куда доставили 13 задержанных депутатов МО «Смольнинское», ввели план «Крепость». Об этом «Фонтанке» вечером 20 января сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский, который прибыл вызволять коллег.

«Десять минут назад всю нашу группу поддержки — и меня, и депутатов из «Владимирского» и «Литейного» округов — выгнали на улицу из отдела полиции. Вышел дежурный майор и сообщил, что начальником отдела введен план “Крепость” и потребовал немедленно покинуть помещение, что мы и сделали. В связи с чем введен план, нам не сообщили», - рассказал Вишневский.



Он добавил, что на место прибыли сотрудники Росгвардии и дополнительные силы полиции на пяти микроавтобусах. Они встали у входа в отделение.

План «Крепость» предусматривает сбор личного состава для противодействия захвату здания и блокировку входов и выходов в здание.

Народных избранников муниципального образования «Смольнинское» задержали несколько часов назад. По информации депутата этого МО, главы регионального отделения «Яблока» Екатерины Кузнецовой, их подозревают в нарушении 121-го «антикоронавирусного постановления» правительства города. Одна из задержанных, депутат МО «Смольнинское» Диана Серая написала в твиттере: «Депутатов не пускают в уборную! Сказали, опечатано».

13 депутатов сидят в отделе уже 20 минут, пока ничего не объясняют.



Мне кажется такого ещё не было. pic.twitter.com/XTviLrR3pW — Диана Серая (@serayadiana) January 20, 2021

Муниципальные депутаты, по словам Кузнецовой, собрались для проведения заседания, однако муниципалитет был закрыт, и они прошли в помещение, принадлежащее местной администрации «Смольнинского», которое находится в пользовании МУП «Зеленый слон», и провели заседание там.

Вишневский напомнил, что действие постановления Смольного не распространяется на представителей органов власти.

