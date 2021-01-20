Россиянам могут разрешить брать ипотеку на покупку деревянных домов

В России могут разрешить выдачу ипотеки на покупку частных деревянных домов. Об этом 20 января в эфире телеканала НТВ заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Первое направление — это дать возможность индивидуальные жилые дома из [деревянных] домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов», — сказала Абрамченко.

Она также добавила, что на сегодняшний день производством домокомплектов занимается 65 компаний, при этом только 3% продукции производится в России. Абрамченко считает, что разрешение на выдачу ипотеки может простимулировать спрос на деревянные дома.