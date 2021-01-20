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Россиянам могут разрешить брать ипотеку на покупку деревянных домов

В России могут разрешить выдачу ипотеки на покупку частных деревянных домов. Об этом 20 января в эфире телеканала НТВ заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Первое направление — это дать возможность индивидуальные жилые дома из [деревянных] домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов», — сказала Абрамченко.

Она также добавила, что на сегодняшний день производством домокомплектов занимается 65 компаний, при этом только 3% продукции производится в России. Абрамченко считает, что разрешение на выдачу ипотеки может простимулировать спрос на деревянные дома.

В 2020 году россияне взяли рекордное количество ипотечных кредитов — 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей.

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Комментарии (4)

Oleg_I
Скоро и в землянках постоянно регистрироваться разрешат.
sektor7
Хорошие новости.
Коту могу скворечник под ипотеку оформить
Mikle776
закон будут прорабатывать года три... а то и больше... как например закон о гаражной амнистии. Ведь у думы есть более важные дела! Столько ведь еще не запретили! Думаю как запретить населению думать с ними в противофазе...На корню искоренить инакомыслие!
а тут какие деревянные домишки
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