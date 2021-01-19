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В «сливе» данных о перелётах для расследования о Навальном подозревают полицейского

В Самаре арестован старший лейтенант полиции, его, по данным РБК, собираются проверить на причастность к утечке информации из базы данных «Розыск магистраль».

Как пишет 19 января РБК, речь идёт о людях, связанных с отравлением оппозиционера Алексея Навального. По данным источника агентства, сотрудника отдела полиции № 6 по Самарскому району Самары Кирилла Чупрова подозревают в передаче данных о перелётах сотрудников ФСБ, фигурирующих в расследовании отравления. «Их фамилии позднее появились в материалах об отравлении Алексея Навального», — сообщил источник.

Дело в отношении Чупрова было возбуждено в областном СУ СКР 29 декабря по факту злоупотребления должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК), в тот же день его посадили под домашний арест. Предполагается, что Чупров выдал постороннему лицу информацию из базы данных МВД «Розыск магистраль». Эта база содержит сведения о междугородних поездках в России, билет на которые покупался по удостоверению личности, — на самолётах, в поездах и автобусах. Доступ к ней получают отдельные сотрудники полиции. По данным источника РБК, на Чупрова следователи вышли, проанализировав поступавшие в базу запросы.

Кроме того, служебная проверка проводится в отношении начальника дежурной части отдела полиции № 6.

«Начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Александром Винниковым по факту возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника органов внутренних дел назначено проведение служебной проверки, — сообщило «Фонтанке» самарское ГУ. — Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Уголовное дело находится в производстве Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области».

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа 2020 года во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб. Политик обвинил в покушении на себя сотрудников Федеральной службы безопасности. Россия возбуждать уголовное дело отказывается.

17 января 2021 года Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Германии. Задержание Навального осудили власти 12 стран Европы, а также США и Канады. Свободы политику потребовали международные правозащитники. 18 января Навального арестовали на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказаний обвиняет его в том, что он нарушил условия испытательного срока, к которому Навального приговорили по делу «Ив Роше». Задержание и арест спровоцировали протест сторонников оппозиционера. Им также не дали встретить Навального из Германии. Самолет посадили в Шереметьево, а не во Внуково, где его ждала почти тысяча человек.

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Комментарии (52)

BobCat2
Ну что же, рынок пробивки данных станет более цивилизованный, но и более дорогой. Касаемо "Магистрали" - так она сама ничего не собирает, в нее данные поступают из других ведомственных баз. Будут брать оттуда, что даже проще, причем не через интерфейс пользователя, а иными способами. Если есть спрос, то будет и предложение. Но в любом случае хорошо, что начали в этом направлении работать. Хотя бы уберут вот таких лейтенантов, которые за 10 тыс. для любого мошенника данные получат.
Postman
Сажают кого угодно но только не фээсбэшных убийц
gencon
Интересно, а суд был над этим лейтенантом, или приехали домой с утра с бокалом новичка. В том и суть - *сегодня ты митинг разгоняешь и работаешь на Пригожина, завтра тебя ломают по какому-то выдуманному делу. Оппрощицинером становится быть все безопаснее
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