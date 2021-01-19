В «сливе» данных о перелётах для расследования о Навальном подозревают полицейского

Как пишет 19 января РБК , речь идёт о людях, связанных с отравлением оппозиционера Алексея Навального. По данным источника агентства, сотрудника отдела полиции № 6 по Самарскому району Самары Кирилла Чупрова подозревают в передаче данных о перелётах сотрудников ФСБ, фигурирующих в расследовании отравления. «Их фамилии позднее появились в материалах об отравлении Алексея Навального», — сообщил источник.

В Самаре арестован старший лейтенант полиции, его, по данным РБК, собираются проверить на причастность к утечке информации из базы данных «Розыск магистраль».

Дело в отношении Чупрова было возбуждено в областном СУ СКР 29 декабря по факту злоупотребления должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК), в тот же день его посадили под домашний арест. Предполагается, что Чупров выдал постороннему лицу информацию из базы данных МВД «Розыск магистраль». Эта база содержит сведения о междугородних поездках в России, билет на которые покупался по удостоверению личности, — на самолётах, в поездах и автобусах. Доступ к ней получают отдельные сотрудники полиции. По данным источника РБК, на Чупрова следователи вышли, проанализировав поступавшие в базу запросы.

Кроме того, служебная проверка проводится в отношении начальника дежурной части отдела полиции № 6.

«Начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Александром Винниковым по факту возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника органов внутренних дел назначено проведение служебной проверки, — сообщило «Фонтанке» самарское ГУ. — Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Уголовное дело находится в производстве Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области».

