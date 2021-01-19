Раскопки на Васильевском острове продолжаются. Теперь трубу меняют на Новосмоленской набережной

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» продолжают копать на Васильевском острове. У дома 30 на улице Кораблестроителей работы уже завершены — там бригада заменила 20 метров гнилой трубы. Впрочем, недалеко от этого места нашлись ещё дефекты.

Как сообщает пресс-служба теплоснабжающей компании, их дефектоскописты провели дополнительную диагностику сети и обнаружили потенциально ненадежный участок по адресу: Новосмоленская набережная, 1, лит. И. Часть трубопровода будет заменена, работы обещают завершить в 14:00 во вторник.