Второй день на Васильевском острове ведутся работы по устранению дефектов на тепломагистралях. Яма зияет у дома 30 по улице Кораблестроителей, в 12 домах остыли батареи, в том числе в ЖК «Морской фасад» и «Морской каскад».

Как рассказали «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ремонтные работы должны закончиться во вторник к пяти утра.