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Морозы добили трубопровод на Кораблестроителей. Местные жители смотрят в бездну

Второй день на Васильевском острове ведутся работы по устранению дефектов на тепломагистралях. Яма зияет у дома 30 по улице Кораблестроителей, в 12 домах остыли батареи, в том числе в ЖК «Морской фасад» и «Морской каскад».

Как рассказали «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ремонтные работы должны закончиться во вторник к пяти утра.

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя из обратного трубопровода. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — добавили в пресс-службе компании.

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