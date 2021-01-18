Второй день на Васильевском острове ведутся работы по устранению дефектов на тепломагистралях. Яма зияет у дома 30 по улице Кораблестроителей, в 12 домах остыли батареи, в том числе в ЖК «Морской фасад» и «Морской каскад».
Как рассказали «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ремонтные работы должны закончиться во вторник к пяти утра.
«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя из обратного трубопровода. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — добавили в пресс-службе компании.