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Дуров рассказал, что публичные призывы к насилию в США модераторы Telegram блокируют сотнями

Модераторы Telegram в январе заблокировали сотни каналов с публичными призывали к насилию в США. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но наши условия обслуживания прямо запрещают распространение публичных призывов к насилию. За последние 7 лет мы последовательно применяли это правило во всем мире, от Беларуси и Ирана до Таиланда и Гонконга. Гражданские движения во всем мире полагаются на Telegram, чтобы отстаивать права человека, не прибегая к причинению вреда», — написал Дуров 18 января в своем официальном канале.

Дуров отметил, что команда Telegram внимательно следит за ситуацией в Соединенных Штатах, несмотря на то, что пользователи из этой страны составляют менее 2% всей базы мессенджера.

12 января Дуров сообщил, что количество активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов: за 72 часа к сервису присоединились 25 млн новых пользователей со всего мира. Он вошёл в топ по скачиванию в США, где более полумиллиона человек загрузили мессенджер за несколько дней. Раньше сторонники 45-го президента Дональда Трампа отдавали предпочтение соцсети Parler, однако после штурма Капитолия от сотрудничества с сервисом отказались Apple, Google и Amazon. После этого сайт Parler прекратил работать.

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный Интернет») подала иск к компании Apple с требованием удалить Telegram из её магазина приложений и планирует подать аналогичный иск к Google.

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка.

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Комментарии (1)

USSR_forever
и сколько у него этих администраторов? 1 или 2? =)
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