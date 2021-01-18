У Apple через суд потребовали удалить Telegram из магазина приложений

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за свободный Интернет») подала в суд иск к компании Apple с требованием удалить Telegram из её магазина приложений, поскольку мессенджер не пресёк жесткие экстремистские переписки после беспорядков в Капитолии 6 января.

Как пишет 18 января газета Washington Post, иск подан в окружной суд в Северной Калифорнии. Коалиция, глава которой — бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг, пожаловалась на то, что в Telegram якобы распространяются сообщения неонацистского и расистского содержания, разжигающие ненависть. Из-за таких сообщений Telegram, по мнению заявителей, нарушает правила магазина приложений Apple. Как отмечает юрист организации, Telegram превзошёл даже Parler — соцсеть, которую использовали сторонники Трампа и от сотрудничества с которой Apple, Google и Amazon отказались после штурма Капитолия.