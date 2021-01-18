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У Apple через суд потребовали удалить Telegram из магазина приложений

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за свободный Интернет») подала в суд иск к компании Apple с требованием удалить Telegram из её магазина приложений, поскольку мессенджер не пресёк жесткие экстремистские переписки после беспорядков в Капитолии 6 января.

Как пишет 18 января газета Washington Post, иск подан в окружной суд в Северной Калифорнии. Коалиция, глава которой — бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг, пожаловалась на то, что в Telegram якобы распространяются сообщения неонацистского и расистского содержания, разжигающие ненависть. Из-за таких сообщений Telegram, по мнению заявителей, нарушает правила магазина приложений Apple. Как отмечает юрист организации, Telegram превзошёл даже Parler — соцсеть, которую использовали сторонники Трампа и от сотрудничества с которой Apple, Google и Amazon отказались после штурма Капитолия.

Издание отмечает, что, согласно закону 1996 года «о приличии в сообщении», онлайн-платформы обладают мощным «иммунитетом» от ответственности за большую часть распространяемого контента, кроме того, сохранение Telegram в магазине приложений защищает правом Apple на свободу слова.

Аналогичный иск организация планирует направить к Google.

Telegram, который работает из Дубая, был разработан российским интернет-предпринимателем Павлом Дуровым. «Приложение популярно среди людей, которые хотят защитить свое общение от автократических режимов и других лиц, стремящихся к конфиденциальности в интернете. Сам Дуров вступил в конфликт с российским правительством из-за цензуры и шифрования», — пишет издание. 12 января, напомним, Дуров сообщил, что количество активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов: за 72 часа к сервису присоединились 25 млн новых пользователей со всего мира. Он вошёл в топ по скачиванию в США.

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Комментарии (9)

baddancer
Не Трампом единым: Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, собиравшейся инициировать импичмент Байдена на следующий день после инаугурации. )))
Yubilar
Лозунг этой чудесной организации «Коалиция за свободный Интернет» звучит так: "Свобода — это рабство. Незнание — сила"
Athair
Развивая теории заговора: а что, если это всё многоходовочка Рос...надзора по борьбе с Телеграмом - не смогли победить мессенджер сами, так вмешались в выборы в США, устроили беспорядки в Капитолии, и предложили бунтовщикам в США перейти в Телеграм. А сейчас сидят довольные, и смотрят, как американцы сами закроют телегу :)) (шутка)
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