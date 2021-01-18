Комздрав объяснил, почему в Петербурге рекордная смертность на 100 тысяч жителей

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец прокомментировал вечный вопрос о том, почему в Москве 100 смертей на сотню тысяч жителей, а в Петербурге — 166, и это лидерство держится уверено и долгое время.



Как он рассказал 18 января в эфире канала «Санкт-Петербург», в Северной столице, в отличие от большого числа иных регионов РФ, существенно выше доступность лабораторной диагностики, прежде всего, методом ПЦР.

«По уровню на 1000 населения Петербург постоянно входит в число 5–7 регионов, где выполняется больше всего исследований. Соответственно, в том случае, когда у пациента есть коронавирусная инфекция, именно в Петербурге есть возможность диагностировать её своевременно и в большем числе случаев», — отметил Лисовец.