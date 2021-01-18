Комздрав объяснил, почему в Петербурге рекордная смертность на 100 тысяч жителей

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец прокомментировал вечный вопрос о том, почему в Москве 100 смертей на сотню тысяч жителей, а в Петербурге — 166, и это лидерство держится уверено и долгое время.
Как он рассказал 18 января в эфире канала «Санкт-Петербург», в Северной столице, в отличие от большого числа иных регионов РФ, существенно выше доступность лабораторной диагностики, прежде всего, методом ПЦР.
«По уровню на 1000 населения Петербург постоянно входит в число 5–7 регионов, где выполняется больше всего исследований. Соответственно, в том случае, когда у пациента есть коронавирусная инфекция, именно в Петербурге есть возможность диагностировать её своевременно и в большем числе случаев», — отметил Лисовец.
Также, по его словам, в Петербурге, если не 100, то 99,9% умерших пациентов, подвергаются патологоанатомическому исследованию. И если при жизни им не поставили коронавирус, а посмертные результаты говорят, что их погубил именно он, то диагноз обязательно устанавливается. И 95% прироста общей смертности в Петербурге в 2020 году, как и в Москве, объясняется именно коронавирусом. Чего нельзя сказать об остальной России, где на него приходится лишь 60% прироста. И еще нужно разбираться, почему в других регионах вдруг резко стали больше умирать от других заболеваний на фоне будущей пандемии одного конкретного.
Поэтому, по словам Лисовца, единственный показатель который не зависит от субъективных расчетов, — это общая смертность. И по ней в 2020 году Петербург далеко не на первом месте в России, напомнил чиновник.