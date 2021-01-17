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Российский сухогруз с 15 членами экипажа затонул у берегов Турции. Спасательной операции мешает плохая погода

Российский сухогруз с 15 членами экипажа на борту затонул у берегов Турции в Черном море. Местные СМИ сообщают о начале спасательной операции, которая затруднена из-за плохой погоды.

Как сообщает 17 января турецкое агентство Anadolu, судно затонуло у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму. На борту находились 15 россиян. По словам губернатора провинции Синана Гюнера, организована операция по спасению членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках. Информации о погибших не поступало.

«Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия», — цитирует Гюнера Anadolu в Twitter.

По данным местных властей, спасено три человека.

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