Рейтинги премьера Михаила Мишустина в течение первого года его руководства правительством РФ демонстрируют стабильность. С апреля 2020 года и до сих пор «скорее хорошо» работу Мишустина оценивают больше 40% россиян. Осенью 2020 года этот показатель доходил почти до 50%, но в начале 2021 года опустился до 46%. Данные публикует ФОМ в пятницу, 15 января.

«Скорее плохо» работу Михаила Мишустина в должности хозяина Белого дома оценивают 22% россиян. И это максимальное негативное значение, достигнутое премьером за прошедший год. Цифра держится уже почти месяц.

Когда речь идёт не о персоне премьера, а о правительстве в целом, то ситуация меняется кардинально. «Скорее хорошо» солидарный труд всех министров расценивают лишь 35% россиян. 47% смотрят на успехи кабмина «скорее плохо».



На этом фоне ФОМ фиксирует продолжение снижения доверия президенту Владимиру Путин. Если в октябре-ноябре главе государства доверяли 60% россиян, то по данным на 10 января, показатель опустился до 55%. Одновременно выросла доля тех, кто Путину не доверяет — с 28% в середине ноября до 32% сейчас.



Опрос был проведён 8–10 января 2021 года среди 2000 респондентов.

