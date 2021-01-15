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Премьер Мишустин спустя год после назначения работает «скорее хорошо» для 46% россиян, сообщает ФОМ

Рейтинги премьера Михаила Мишустина в течение первого года его руководства правительством РФ демонстрируют стабильность. С апреля 2020 года и до сих пор «скорее хорошо» работу Мишустина оценивают больше 40% россиян. Осенью 2020 года этот показатель доходил почти до 50%, но в начале 2021 года опустился до 46%. Данные публикует ФОМ в пятницу, 15 января.

Фото: fom.ru

«Скорее плохо» работу Михаила Мишустина в должности хозяина Белого дома оценивают 22% россиян. И это максимальное негативное значение, достигнутое премьером за прошедший год. Цифра держится уже почти месяц.

Когда речь идёт не о персоне премьера, а о правительстве в целом, то ситуация меняется кардинально. «Скорее хорошо» солидарный труд всех министров расценивают лишь 35% россиян. 47% смотрят на успехи кабмина «скорее плохо».

На этом фоне ФОМ фиксирует продолжение снижения доверия президенту Владимиру Путин. Если в октябре-ноябре главе государства доверяли 60% россиян, то по данным на 10 января, показатель опустился до 55%. Одновременно выросла доля тех, кто Путину не доверяет — с 28% в середине ноября до 32% сейчас.

Опрос был проведён 8–10 января 2021 года среди 2000 респондентов.

Фото: fom.ru

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Комментарии (6)

UginS
боюсь представить, что было бы в стране во время пандемии во время правления димона...
260551481
Получил квитанцию ЖКХ за декабрь, оплата возросла практически на 50(!!!)%. Это, судя по происходящему, запланированная инфляция по Путину?
f0ntan
Мишустин и до премьерства работал - был руководителем ФНС. А чем теперь занят любитель айфонов, которого теперь не слышно?
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