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КГИОП обяжет РЖД восстановить лепнину на Витебском вокзале, которую пытались «зашить» в навесной потолок

Комитет по охране памятников Петербурга через суд обяжет ОАО «РЖД» отреставрировать лепнину потолка Витебского вокзала, которую в ходе несогласованных работ повредили при попытке установить навесной потолок. Это следует из ответа КГИОП на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского, опубликованного на странице парламентария в Facebook.

Фото: автор Юрий Багров
Фото: автор Юрий Багров

На установку конструкций для навесного потолка на Витебском вокзале прямо на лепной декор горожане обратили внимание 14 декабря 2020 года. В тот же день КГИОП провел выездную проверку и подтвердил, что работы проводились самовольно.

Собственником здания являются РЖД, которым было направлено предписание о приостановке работ. В отношении компании комитет возбудил дело об административном правонарушении (нарушение требований законодательства об охране памятников) его рассмотрит Ленинский районный суд города.

Кроме того, в Арбитражный суд Москвы комитет направил исковое заявление с требованием от РЖД отреставрировать поврежденную лепнину в течение года после вступления решения в законную силу.

Витебский вокзал, напомним, является памятником федерального значения. Это первый вокзал в России. Его открыли в 1837 году. Но современное здание в стиле модерн было построено в 1904 году по проекту академика архитектуры Станислава Бржозовского.

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Комментарии (5)

262162761
Как я понимаю, лепнина падала на головы людей - её временно закрыли. Затевать реставрацию, получать разрешение на работы - это время, за которое могло просто кого-нибудь прибить. Дали год на реставрацию - спокойно всё сделают
walker_5e4cd299a1c68
Когда казалось бы ниже падать невозможно, внезапно постучали со дна.
Впрочем, это же ржд, что удивляться то? Деньги как известно не пахнут, а совесть легко спрятать в задний карман брюк...
Борис Лазаревич Вишневский молодец.
Fenomen
Вот это дичь, уже и до Витебского вокзала Шариковы добрались! Они такими темпами деградации скоро Зимний дворец сайдингом обобьют, решётку Летнего сада заменят на листы профнастила а обзорную площадку Исаакия застеклят белым ПВХ.
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