Комитет по охране памятников Петербурга через суд обяжет ОАО «РЖД» отреставрировать лепнину потолка Витебского вокзала, которую в ходе несогласованных работ повредили при попытке установить навесной потолок. Это следует из ответа КГИОП на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского, опубликованного на странице парламентария в Facebook.

На установку конструкций для навесного потолка на Витебском вокзале прямо на лепной декор горожане обратили внимание 14 декабря 2020 года. В тот же день КГИОП провел выездную проверку и подтвердил, что работы проводились самовольно.

Собственником здания являются РЖД, которым было направлено предписание о приостановке работ. В отношении компании комитет возбудил дело об административном правонарушении (нарушение требований законодательства об охране памятников) его рассмотрит Ленинский районный суд города.

Кроме того, в Арбитражный суд Москвы комитет направил исковое заявление с требованием от РЖД отреставрировать поврежденную лепнину в течение года после вступления решения в законную силу.

Витебский вокзал, напомним, является памятником федерального значения. Это первый вокзал в России. Его открыли в 1837 году. Но современное здание в стиле модерн было построено в 1904 году по проекту академика архитектуры Станислава Бржозовского.