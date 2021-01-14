Юрий Стоянов выпускает «альбом невесёлых песен». Их он копил с юности, а дописал в пандемию

Артист Юрий Стоянов готовится выпустить сборник романсов «Где-то», музыку и текст для которых он написал сам. Как 14 января пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании «М-Продакшн», в сборник войдут 11 песен, релиз назначен на 25 января.



Работу Стоянов описывает как «альбом невеселых песен от веселого артиста». По его словам, такие композиции — «музыка для душевных вечеров, для людей, кому в песнях еще важны слова». Альбом он посвятил своим близким, а также другу, актёру Илье Олейникову, вместе с которым вёл юмористическую программу «Городок» до 2012 года.

