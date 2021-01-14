Лидер республиканцев в Сенате: Импичмент Трампа не удастся завершить до инаугурации Байдена

Процедуру импичмента главы США Дональда Трампа в Сенате Конгресса не удастся завершить до инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, которая состоится 20 января, заявил в среду лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. «Даже если процедура [импичмента] начнется в Сенате на текущей неделе и пройдет в оперативном порядке, окончательное решение не будет вынесено до того, как президент Трамп оставит свой пост. Это не решение, которое я принимаю, это факт. Сам избранный президент [Джозеф Байден] заявил на прошлой неделе, что его инаугурация 20 января — это самый быстрый путь к любым переменам в стране», — цитирует сообщение Макконнелла ТАСС 14 января.

В истории Соединённых Штатов импичмент в Сенате проходил трижды и занимал, по словам Макконнелла, «83 дня, 37 дней и 21 день соответственно». «Учитывая правила, процедуры и прецеденты Сената, которые регулируют процессы по делу об импичменте президента, просто нет шансов, что справедливый или серьезный судебный процесс может завершиться до того, как избранный президент Байден будет приведен к присяге на следующей неделе», — добавил политик. По его словам, процедура начнётся в Сенате «на первом регулярном заседании после получения статьи [обвинения] от Палаты представителей». «В свете этой реальности я считаю, что для нашей страны лучше всего будет, если Конгресс и исполнительная ветвь власти проведут следующие семь дней, всецело сосредоточившись на обеспечении безопасности во время инаугурации и упорядоченной передаче власти новой администрации Байдена», — заключил лидер республиканцев. Если верхняя палата утвердит импичмент, тогда Сенат проведёт голосование по запрету Трампу занимать государственные должности.