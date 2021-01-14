Лидер республиканцев в Сенате: Импичмент Трампа не удастся завершить до инаугурации Байдена

Процедуру импичмента главы США Дональда Трампа в Сенате Конгресса не удастся завершить до инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, которая состоится 20 января, заявил в среду лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.
«Даже если процедура [импичмента] начнется в Сенате на текущей неделе и пройдет в оперативном порядке, окончательное решение не будет вынесено до того, как президент Трамп оставит свой пост. Это не решение, которое я принимаю, это факт. Сам избранный президент [Джозеф Байден] заявил на прошлой неделе, что его инаугурация 20 января — это самый быстрый путь к любым переменам в стране», — цитирует сообщение Макконнелла ТАСС 14 января.
В истории Соединённых Штатов импичмент в Сенате проходил трижды и занимал, по словам Макконнелла, «83 дня, 37 дней и 21 день соответственно». «Учитывая правила, процедуры и прецеденты Сената, которые регулируют процессы по делу об импичменте президента, просто нет шансов, что справедливый или серьезный судебный процесс может завершиться до того, как избранный президент Байден будет приведен к присяге на следующей неделе», — добавил политик.
По его словам, процедура начнётся в Сенате «на первом регулярном заседании после получения статьи [обвинения] от Палаты представителей». «В свете этой реальности я считаю, что для нашей страны лучше всего будет, если Конгресс и исполнительная ветвь власти проведут следующие семь дней, всецело сосредоточившись на обеспечении безопасности во время инаугурации и упорядоченной передаче власти новой администрации Байдена», — заключил лидер республиканцев.
Если верхняя палата утвердит импичмент, тогда Сенат проведёт голосование по запрету Трампу занимать государственные должности.
13 января Палата представителей США проголосовала за импичмент действующему президенту. Он объявлен по статье о подстрекательстве к мятежу. В резолюции отмечается, что действия Трампа подходят под конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки». Далее обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс, на котором Палата представителей фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы — судом присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). Однако республиканцы до сих пор не согласились созвать Сенат с каникул до инаугурации Джо Байдена 20 января.