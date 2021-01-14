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Палата представителей США объявила Дональду Трампу импичмент

Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу 13 января. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Импичмент объявлен по единственной статье — подстрекательство к мятежу. В резолюции отмечается, что действия Трампа подходят под конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки».

Обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс, на котором Палата представителей фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). Однако республиканцы до сих пор не согласились созвать сенат с каникул до инаугурации Джо Байдена 20 января.

Накануне палата представителей конгресса приняла резолюцию, которая предлагает вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако вице-президент отказался от этого.

Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы «помочь слабым республиканцам» оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате погибли пять человек.

Дональду Трампу уже объявляли импичмент в 2019 году, однако, в Сенате он был оправдан.

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Комментарии (6)

Савва Морозов
опять трут. ничего у либеров не меняется.
Swift_
.... в общем, Шатун пришёл в Америку ....
Djnyana
Сложная ситуация.., подтянулся бы Чак Норрис, правой бы он утвердил - Закон, левой же ногой, утвердил бы - Порядок! )
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