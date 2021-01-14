Палата представителей США объявила Дональду Трампу импичмент

Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу 13 января. Об этом свидетельствуют результаты голосования.



Импичмент объявлен по единственной статье — подстрекательство к мятежу. В резолюции отмечается, что действия Трампа подходят под конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки».

Обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс, на котором Палата представителей фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). Однако республиканцы до сих пор не согласились созвать сенат с каникул до инаугурации Джо Байдена 20 января.