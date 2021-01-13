Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу

Как сообщает издание со ссылкой на представителей Макконнелла, он отказался собирать верхнюю палату «в пятницу и вообще до 19 декабря». Таким образом, план демократов отстранить Трампа до истечения его полномочий не состоится, пишет 13 января РИА Новости .

Сенат выйдет с каникул 19 января — за день до вступления Байдена в должность.

Представитель Макконнелла Даг Андрес в Twitter сослался материал газеты и написал: «Могу подтвердить».

Ранее на суд конгрессменов вынесли статью импичмента о «подстрекательстве к мятежу». Документ также требует запретить Трампу занимать любые выборные должности в будущем. Импичмент уже прошел процедурное голосование в палате представителей.



Демократы в палате представителей намерены вынести Трампу импичмент уже в среду, но отстранить его можно будет только по результатам судебного процесса в сенате. Неясно, можно ли будет провести процесс задним числом, уже после ухода Трампа в отставку. Помимо этого, как прогнозируют эксперты, в верхней палате импичмент вряд ли получит поддержку в две трети голосов.

Накануне палата представителей конгресса приняла резолюцию, которая предлагает вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако вице-президент отказался от этого.