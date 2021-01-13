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Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался созвать верхнюю палату конгресса, чтобы рассмотреть вопрос об импичменте Дональду Трампу до инаугурации Джо Байдена.

Сенат выйдет с каникул 19 января — за день до вступления Байдена в должность.

Как сообщает издание со ссылкой на представителей Макконнелла, он отказался собирать верхнюю палату «в пятницу и вообще до 19 декабря». Таким образом, план демократов отстранить Трампа до истечения его полномочий не состоится, пишет 13 января РИА Новости.

Представитель Макконнелла Даг Андрес в Twitter сослался материал газеты и написал: «Могу подтвердить».

Ранее на суд конгрессменов вынесли статью импичмента о «подстрекательстве к мятежу». Документ также требует запретить Трампу занимать любые выборные должности в будущем. Импичмент уже прошел процедурное голосование в палате представителей.

Демократы в палате представителей намерены вынести Трампу импичмент уже в среду, но отстранить его можно будет только по результатам судебного процесса в сенате. Неясно, можно ли будет провести процесс задним числом, уже после ухода Трампа в отставку. Помимо этого, как прогнозируют эксперты, в верхней палате импичмент вряд ли получит поддержку в две трети голосов.

Накануне палата представителей конгресса приняла резолюцию, которая предлагает вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако вице-президент отказался от этого.

Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы «помочь слабым республиканцам» оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате погибли пять человек.

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Комментарии (7)

lamer
Спасибо. Дважды прочитал одну новость.
Brevnault
С Новым го
arbidol
А что я нарушил то?
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