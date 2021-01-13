Петербурженка Маша написала заявление в полицию на порнотаксиста. Его сразу же передали в СК

Пассажирка такси «СитиМобил», которой во время поездки до петербургского аэропорта водитель задавал интимные вопросы, а потом занялся онанизмом за рулем, написала заявление в полицию.



Как сообщила «Фонтанке» 13 января Мария, накануне, когда она вернулась из Москвы в Петербург, её в аэропорту встретили сотрудники полиции. Они привезли её в отдел, где зафиксировали в рамках опроса все с ней случившееся.



Утром 13 января девушку попросили приехать в отдел СК по Московскому району, где также опросили.

