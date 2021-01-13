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Петербурженка Маша написала заявление в полицию на порнотаксиста. Его сразу же передали в СК

Пассажирка такси «СитиМобил», которой во время поездки до петербургского аэропорта водитель задавал интимные вопросы, а потом занялся онанизмом за рулем, написала заявление в полицию.

Как сообщила «Фонтанке» 13 января Мария, накануне, когда она вернулась из Москвы в Петербург, её в аэропорту встретили сотрудники полиции. Они привезли её в отдел, где зафиксировали в рамках опроса все с ней случившееся.

Утром 13 января девушку попросили приехать в отдел СК по Московскому району, где также опросили.

Как стало известно «Фонтанке», в полиции усмотрели в действиях водителя нарушение половой неприкосновенности, а это квалификация Следственного комитета.

В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу нашему изданию сообщили, что не комментируют данную ситуацию.

По предварительной информации, водитель, который напугал Марию, пока не задержан.

В пресс-службе «СитиМобила» «Фонтанке» сообщили, что предоставили информацию о водителе по запросу МВД.

«Плюс, как мы и говорили, мы проверяем всех водителей из таксопарка, в котором работал этот водитель. А также работаем над тем, как нам улучшить отбор и контроль водителей, чтобы избежать подобных случаев в будущем», — отметили в компании.

О поездке с порноводителем Мария рассказала 12 января в социальных сетях. Мужчина, который вез её рано утром 11 января в Пулково, сначала задавал ей интимные вопросы, а затем включил на телефоне порноролик и стал заниматься самоудовлетворением прямо за рулем.

В «СитиМобиле» после инцидента отключили водителя от сервиса навсегда. Помимо этого, там пообещали проверить всех сотрудников и создать службу психологической помощи пассажирам.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Bobr Dobr
Конечно , странно, что таксист этим занимался, но ещё страннее это все снимать на телефон.
Извращенцы оба!
Денис Караваев
Здесь вообще нет состава преступления, по крайней мере, против половой неприкосновенности в том случае, если ей меньше 16 лет, а вроде бы это так (точно не знаю). Статьи 131 - 134 УК РФ здесь не подходят, а 135 можно вменить только если ей меньше 16, а судя по видео, это вряд ли
lamer
Хор мальчиков-онанистов срочно отменил все гастроли.
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