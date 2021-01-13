Петербурженка Маша написала заявление в полицию на порнотаксиста. Его сразу же передали в СК

Пассажирка такси «СитиМобил», которой во время поездки до петербургского аэропорта водитель задавал интимные вопросы, а потом занялся онанизмом за рулем, написала заявление в полицию.
Как сообщила «Фонтанке» 13 января Мария, накануне, когда она вернулась из Москвы в Петербург, её в аэропорту встретили сотрудники полиции. Они привезли её в отдел, где зафиксировали в рамках опроса все с ней случившееся.
Утром 13 января девушку попросили приехать в отдел СК по Московскому району, где также опросили.
Как стало известно «Фонтанке», в полиции усмотрели в действиях водителя нарушение половой неприкосновенности, а это квалификация Следственного комитета.
В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу нашему изданию сообщили, что не комментируют данную ситуацию.
По предварительной информации, водитель, который напугал Марию, пока не задержан.
В пресс-службе «СитиМобила» «Фонтанке» сообщили, что предоставили информацию о водителе по запросу МВД.
«Плюс, как мы и говорили, мы проверяем всех водителей из таксопарка, в котором работал этот водитель. А также работаем над тем, как нам улучшить отбор и контроль водителей, чтобы избежать подобных случаев в будущем», — отметили в компании.
О поездке с порноводителем Мария рассказала 12 января в социальных сетях. Мужчина, который вез её рано утром 11 января в Пулково, сначала задавал ей интимные вопросы, а затем включил на телефоне порноролик и стал заниматься самоудовлетворением прямо за рулем.
В «СитиМобиле» после инцидента отключили водителя от сервиса навсегда. Помимо этого, там пообещали проверить всех сотрудников и создать службу психологической помощи пассажирам.