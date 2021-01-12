«СитиМобил» после поездки пассажирки Маши с любителем порно проверит всех водителей и создаст службу психологической помощи

«Ситуация, произошедшая с Марией во время поездки в такси, вопиющая. Мы шокированы, что так повёл себя водитель, подключенный к нашей платформе. В наших интересах, чтобы пассажиры и, в особенности, пассажирки чувствовали себя в безопасности, заказывая такси через приложение "Ситимобил"», — заявили в компании.

Служба сервиса такси «СитиМобил» создает службу психологической помощи клиентам после случая с водителем, занявшимся за рулем онанизмом при пассажирке. Об этом «Фонтанке» сообщили 12 января в пресс-службе компании.

В компании начали проводить аудит всех водителей, подключенных к ним через этот таксопарк. Помимо этого, будут пересмотрены правила отбора и подготовки водителей, чтобы исключить подобные ситуации.



Партнеры и таксопарки, с которыми сотрудничает сервис, получат предупреждение о более тщательной работе по подготовке водителей и просьбу проверять их, а также обновлённые правила отбора сотрудников.

«К сожалению, подобные инциденты происходят независимо от приложения, через которое было заказано такси. Чтобы в будущем Мария и другие пользователи могли доверять нам и другим агрегаторам такси, мы хотим создать программу помощи при любых неподобающих действиях в такси вместе с юристами и правозащитниками, чтобы пассажиры могли в случае необходимости получить психологическую, моральную и юридическую помощь. Также вместе с ними мы выработаем обновлённые правила отбора водителей», — уверяют в компании.



Петербурженка Мария, как писала «Фонтанка», рассказала в соцсетях, что 11 января во время поездки до Пулково столкнулась с шокирующим поведением водителя. Он сначала задавал ей интимные вопросы, а затем включил на телефоне порноролик и стал заниматься самоудовлетворением прямо за рулем. Девушка после возвращения в Петербург планирует обратиться в полицию.

