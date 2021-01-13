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Полицейские вернули ребенку украденного щенка в Нижегородской области. Вор выхватил его прямо из рук мальчика

Скриншот из видео пресс-центра МВД РФ
Скриншот из видео пресс-центра МВД РФ

Житель Нижегородской области отобрал щенка у маленького ребенка. Мать мальчика обратилась в полицию, и правоохранители нашли обидчика и вернули четвероногого друга в семью.

Как сообщает 13 января «МВД Медиа», в октябре 2020 года 6-летний житель города Выкса ждал тётю у магазина, держа на руках йоркширского терьера по кличке Гуччи. К нему подошел мужчина и попросил разрешения погладить собаку, а затем неожиданно выхватил щенка у мальчика из рук и убежал. Ребенок попытался догнать вора, но не смог.

Узнав о случившемся, мать ребенка обратилась в территориальный отдел полиции. Отдел дознания возбудил уголовное дело по статье «Грабеж» (ст. 161 УК РФ), и в результате оперативно-разыскных действий сотрудники задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который уже неоднократно привлекался к ответственности за преступления имущественного характера.

Собаку мужчина, как оказалось, забрал себе, и все это время она находилась по месту его проживания. В настоящее время питомца передали законным хозяевам, а с мужчины взято обязательство о явке.

«МВД Медиа»

Скриншот из видео пресс-центра МВД РФ
Скриншот из видео пресс-центра МВД РФ

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