Как сообщает 13 января «МВД Медиа» , в октябре 2020 года 6-летний житель города Выкса ждал тётю у магазина, держа на руках йоркширского терьера по кличке Гуччи. К нему подошел мужчина и попросил разрешения погладить собаку, а затем неожиданно выхватил щенка у мальчика из рук и убежал. Ребенок попытался догнать вора, но не смог.

Житель Нижегородской области отобрал щенка у маленького ребенка. Мать мальчика обратилась в полицию, и правоохранители нашли обидчика и вернули четвероногого друга в семью.

Узнав о случившемся, мать ребенка обратилась в территориальный отдел полиции. Отдел дознания возбудил уголовное дело по статье «Грабеж» (ст. 161 УК РФ), и в результате оперативно-разыскных действий сотрудники задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который уже неоднократно привлекался к ответственности за преступления имущественного характера.

Собаку мужчина, как оказалось, забрал себе, и все это время она находилась по месту его проживания. В настоящее время питомца передали законным хозяевам, а с мужчины взято обязательство о явке.