Войска в Вашингтоне, самоубийства участников и свидетелей штурма Капитолия, без вины виноватый Чак Норрис. Неделя до инаугурации Байдена

Фото: SHAWN THEW/EPA

В интернете зачищают последние островки присутствия Дональда Трампа, ФБР пугает сенаторов захватом заложников, в столице США нарастает присутствие военных. «Фонтанка» продолжает следить за беспрецедентным переходом власти в США, когда действующий глава государства рискует получить второй импичмент в рамках одного президентского срока, а свидетелей «штурма Капитолия» находят мёртвыми.

Трамп заговорил без Twitter

После череды блокировок в соцсетях пока еще президент США Дональд Трамп пошел в народ. Точнее, к журналистам. Представителям четвертой власти Трамп сообщил, что запущенная против него процедура импичмента является «продолжением величайшей охоты на ведьм», однако сам он, как говоритс в последнее время, «белый и пушистый». «Импичмент вызывает ужасный гнев. Но я не хочу никакого насилия», — признался пока еще президент (цитата по CNN).



Трамп настаивает, что слова, сказанные им 6 января 2021 года, были «абсолютно уместными». При этом агентство Reuters, которое «стенографировало» выступление, очень быстро удалило эту часть откровений 45-го президента США. Эти же слова в пересказе Bloomberg нужны были Трампу, чтобы «отвергнуть любую ответственность» за штурм здания Капитолия.



Трамп также дал понять, что и после 20 января будет биться с демократами и не даст легкой жизни новой власти: «Мы вернемся и не оставим в покое Джо Байдена и его администрацию», — цитата по «Интерфакс». Правда, он не уточнил, что именно намерен делать.

Доблокировали

Однако для Youtube, вероятно, этого было достаточно, чтобы вслед за Twitter, Facebook и Instagram заблокировать аккаунт Трампа на своей территории. Пока на неделю, а «там — посмотрим». В заявлении последней крупной платформы, которая была еще доступна Дональду Трампу, говорится: «После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию».



Тем временем владельцы площадок, цензурирующих президента Америки, продолжают беднеть в борьбе со свободой слова. Шеф Facebook Марк Цукерберг уже потерял почти 4 млрд долларов от недоверия к постам 45-го президента США, котировки компании продолжают падать. По данным Investing.com, стоимость акций Facebook Inc. на 12 января достигла минимального значения в 256 долларов, а капитализация снизилась на 41 млрд и составила 731,6 млрд долларов. С аналогичными проблемами ранее столкнулся Twitter, который заблокировал Трампа навсегда.

«Охота» на мнения идет и на более низовом уровне. Либертарианский Институт Катона начал расследование после публикации в ЖЖ своего старшего научного сотрудника — бывшего советника Владимира Путина Андрея Илларионова — о беспорядках в Вашингтоне. В частности, Илларионов назвал митинги у Конгресса мирными, а итоги президентских выборов неоднозначными.



«Штурм Капитолия» 6 января 2021 года напоминает: по примененному методу — так называемый «штурм Дома Правительства» в Минске 19 декабря 2010 года, провокацию спецслужб, использованную Лукашенко для разгрома беларусской оппозиции, а по реализуемому замыслу — «поджог Рейхстага» 27 февраля 1933 года, использованный Гитлером для установления в Германии нацистской диктатуры», — так в своем ЖЖ прокомментировал события в Америке Илларионов (орфография и пунктуация сохранены — прим.)



Дошло до суицида



Накануне стало известно, что в один и тот же день в США погибли участник штурма Капитолия и полицейский, подавлявший беспорядки.



Первый совершил самоубийство — это 53-летний Кристофер Стэнтон Джорджия, ранее он задерживался после штурма Капитолия. Его обвинили в незаконном проникновении на территорию здания и нарушении комендантского часа, введенного в Вашингтоне. Смерть трамписта наступила в результате огнестрельного ранения в грудь, сообщили судмедэксперты. Мужчина хранил дома две винтовки.



В тот же день, 9 января погиб сотрудник полиции Капитолия, 51-летний Говард Либенгуд, непосредственно участвовавший в подавлении штурма; по сообщению AP, это опять же могло быть самоубийством. Бывший начальник полиции Терренс Гейнер назвал смерть Либенгуда «несчастным случаем при исполнении служебных обязанностей», цитирует Forbes CBS News. При этом ветеран полиции утверждал, что гибель Либенгуда спустя три дня после захвата Капитолия ничем не отличалась от смерти полицейского Брайана Сикника. Сикник, напомним, скончался в четверг ночью от травм, полученных при защите комплекса Капитолия.



Импичмент все ближе



Однако политическая жизнь в США продолжается, несмотря на трупы. Палата представителей американского Конгресса опубликовала окончательный вариант резолюции — «Импичмент Дональду Джону Трампу, президенту Соединенных Штатов, за тяжкие преступления и проступки».



По мнению конгрессменов Дональд Трамп своим поведением продемонстрировал, что он останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции, если будет оставаться на своем посту, который, к слову, он в любом случае потеряет 20 января. Но если импичмент, голосование по которому намечено на 13 января, станет реальностью, Трампа ждёт судебное разбирательство и лишение возможности «пользоваться любой почетной должностью, доверием или выгодами под эгидой Соединенных Штатов».



Параллельно с этим палата представителей США приняла резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США: она позволяет запуск импичмента, если вице-президент и большая часть высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. По результатам голосования, резолюцию поддержали 223 законодателя, против выступили 205. «За» проголосовал один республиканец.



У Пенса и кабинета министров будет 24 часа для принятия решения. Однако сам он уже высказался: «Я не считаю, что такой курс действий отвечает интересам нашей нации или согласуется с нашей Конституцией».



Пенс призвал членов Конгресса «снизить температуру», однако, судя по всему, в ближайшие дни она будет только повышаться. Сам Трамп называет попытку импичмента нелепой.



Тучи сгущаются



Служба безопасности Капитолия уже предупредила членов Конгресса США, что перед инаугурацией Джо Байдена американский парламент собираются атаковать тысячи ультраправых сторонников Дональда Трампа.



Республиканец Коннор Лэмб в разговоре с СNN заявил, что, по одному из сценариев, около четырех тысяч человек собираются окружить Капитолий в день инаугурации Байдена, чтобы не дать туда войти ни одному представителю Демократической партии.

Лидер демократов в Сенате Конгресса Чак Шумер призвал к поражению в праве на свободу перемещений всех лиц, которые на прошлой неделе вторглись в здание Конгресса. «У этих мятежников не должно быть возможности сесть на рейс, многие из них находятся в розыске, — цитирует сенатора ТАСС, который уверен, что участников событий 6 января нужно «незамедлительно внести в списки тех, кому запрещены полеты».



У силовиков с представительством на этот раз всё значительно лучше, чем неделю назад. В Вашингтон продолжают прибывать бойцы национальной гвардии. Национальная аллея, пролегающая между Капитолием и монументом Вашингтона, уже перекрыта за два километра до здания конгресса. А окружающие Капитолий здания, включая Верховный суд США, обнесены забором разной величины. По данным мэрии Вашингтона, в городе уже находится около 6 тысяч бойцов национальной гвардии.



Исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин заявил, что воспринимает расследование события 6 января как «значительную международную антитеррористическую или контрразведывательной операцию». По данным ФБР, участники штурма Капитолия якобы планировали захват заложников, их действия могли быть скоординированы, а идея запрета авиаперелётов для отдельных американцев действительно обсуждается.

Небоевые потери

Трамп меж тем продолжает терять союзников и деньги. Американский миллиардер Шелдон Адельсон, который известен своей поддержкой 45-го президента США, скончался в возрасте 87 лет от осложнений, связанных с лечением неходжкинской лимфомы. Бизнесмен болел с 2019 года, а в январе этого года ушел на больничный. Прозвище «кошелек Трампа» он получил за инвестиции в кампанию республиканца. В феврале прошлого года медиа писали о желании миллиардера выделить Трампу еще 100 миллионов долларов.

Потери, пусть и имиджевые, понес и герой боевиков Чак Норрис. В социальных сетях появилась фотография, на которой мужчина, напоминающий актера, участвует в акциях протеста. Однако 80-летний «Крутой Уокер» осудил протест, а его личный менеджер сообщил, что Норрис находится с семьей на ранчо, да и вообще — «Чак гораздо красивее» человека, запечатленного на фото.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».

