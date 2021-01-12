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Членов Конгресса США предупредили о грядущей атаке тысяч сторонников Трампа на Капитолий

Служба безопасности Капитолия предупредила членов Конгресса США, что перед инаугурацией Джо Байдена американский парламент собираются атаковать тысячи ультраправых сторонников Дональда Трампа. Об этом 12 января пишет The Hill со ссылкой на источник.

Собеседник издания уточнил, что конгрессменов предупредили о возможных вооруженных атаках на Капитолий, Белый дом и Верховный суд. Один из членов Конгресса уточнил, что служба безопасности предупреждала их по телефону, и это «был самый пугающий час, который только можно представить». «Если вы не боялись до начала звонка, то после него вы точно были напуганы», - подчеркнул он.

Республиканец Коннор Лэмб в разговоре с СNN заявил, что по одному из сценариев около четырех тысяч человек собираются окружить Капитолий в день инаугурации Байдена, чтобы не дать туда войти ни одному представителю Демократической партии. Республиканец Лэмб подчеркнул, что никаких отношений с этими сторонниками Трампа партия не поддерживает, осуждает их и ждет их наказания по закону.

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом.

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Комментарии (3)

zlopopik
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