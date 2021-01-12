Членов Конгресса США предупредили о грядущей атаке тысяч сторонников Трампа на Капитолий

Служба безопасности Капитолия предупредила членов Конгресса США, что перед инаугурацией Джо Байдена американский парламент собираются атаковать тысячи ультраправых сторонников Дональда Трампа. Об этом 12 января пишет The Hill со ссылкой на источник.



Собеседник издания уточнил, что конгрессменов предупредили о возможных вооруженных атаках на Капитолий, Белый дом и Верховный суд. Один из членов Конгресса уточнил, что служба безопасности предупреждала их по телефону, и это «был самый пугающий час, который только можно представить». «Если вы не боялись до начала звонка, то после него вы точно были напуганы», - подчеркнул он.

