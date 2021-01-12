Трамп лишился своего крупнейшего спонсора. Миллиардер Адельсон скончался в США

Американский миллиардер Шелдон Адельсон, который известен своей поддержкой 45-го президента США, ушел из жизни.



«Шелдон Г. Адельсон скончался прошлой ночью в возрасте 87 лет от осложнений, связанных с лечением неходжкинской лимфомы», — говорится 12 января в заявлении компании Las Vegas Sands, владеющей казино в Лас-Вегасе, Сингапуре и Макао.

Бизнесмен болел с 2019 года, а в январе этого года ушел на больничный. Похороны пройдут в Израиле, а в Лас-Вегасе проведут поминальную службу.

Адельсон, состояние которого оценивается в 35 миллиардов долларов, известен как крупнейший спонсор Республиканской партии Америки и Дональда Трампа. Прозвище «кошелек Трампа» он получил за инвестиции в кампанию республиканца. В феврале прошлого года медиа писали о желании миллионера выделить Трампу еще 100 миллионов долларов.