Цукерберг потерял почти 4 млрд долларов после блокировки Трампа в Facebook и Instagram

Состояние руководителя Facebook Inc. Марка Цукерберга за день сократилось на 3,9 млрд долларов. Акции компании продолжают падать после блокировки аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram. По данным Investing.com, стоимость акций Facebook Inc. на 12 января достигла минимального значения в 256 долларов, а капитализация снизилась на 41 млрд и составила 731,6 млрд долларов.



Акции Facebook обрушились после того, как 7 января основатель сети Марк Цукерберг заявил о блокировке аккаунта Дональда Трампа по крайней мере до окончания президентского срока.

