FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -13
74.52р90.81р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Цукерберг потерял почти 4 млрд долларов после блокировки Трампа в Facebook и Instagram

Состояние руководителя Facebook Inc. Марка Цукерберга за день сократилось на 3,9 млрд долларов. Акции компании продолжают падать после блокировки аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram. По данным Investing.com, стоимость акций Facebook Inc. на 12 января достигла минимального значения в 256 долларов, а капитализация снизилась на 41 млрд и составила 731,6 млрд долларов.

Акции Facebook обрушились после того, как 7 января основатель сети Марк Цукерберг заявил о блокировке аккаунта Дональда Трампа по крайней мере до окончания президентского срока.

Согласно Forbes, состояние основателя Facebook теперь оценивается в $ 94 млрд.

Впрочем, в январе прошлого года миллиардер уже терял даже больше — 5 млрд — после того, как акции компании подешевели на 7%. С 8 января стоимость акций Facebook Inc. снизилась на 5,3%.

Facebook и Twitter приняли решение заблокировать аккаунты Трампа на фоне роста политической напряженности в США, после штурма здания конгресса 6 января.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Piter Russo
Он понимал последствия и сознательно это сделал. Чего печалиться из за этого?
f0ntan
Да пусть стоимость акций ФСБука и Свиттера обрушатся до нуля!
GusevOd
надо срочно возместить из бюджета !!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний