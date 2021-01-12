Цукерберг потерял почти 4 млрд долларов после блокировки Трампа в Facebook и Instagram

Состояние руководителя Facebook Inc. Марка Цукерберга за день сократилось на 3,9 млрд долларов. Акции компании продолжают падать после блокировки аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram. По данным Investing.com, стоимость акций Facebook Inc. на 12 января достигла минимального значения в 256 долларов, а капитализация снизилась на 41 млрд и составила 731,6 млрд долларов.
Акции Facebook обрушились после того, как 7 января основатель сети Марк Цукерберг заявил о блокировке аккаунта Дональда Трампа по крайней мере до окончания президентского срока.
Согласно Forbes, состояние основателя Facebook теперь оценивается в $ 94 млрд.
Впрочем, в январе прошлого года миллиардер уже терял даже больше — 5 млрд — после того, как акции компании подешевели на 7%. С 8 января стоимость акций Facebook Inc. снизилась на 5,3%.
Facebook и Twitter приняли решение заблокировать аккаунты Трампа на фоне роста политической напряженности в США, после штурма здания конгресса 6 января.