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Youtube заблокировал аккаунт Трампа за «подстрекательство к насилию». Президент США лишился последней крупной платформы в Интернете

Администрация Youtube удалила последнее видео из аккаунта действующего президента США Дональда Трампа, а также заблокировала его на неделю. Об этом 13 января сообщает портал Axios.

«После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию», — говорится в заявлении компании.

В администрации сервиса подчеркнули, что ограничение могут продлить на неопределенный срок. Ранее Трампа уже заблокировали Twitter, Facebook и Instagram. Youtube оставался последней крупной платформой, где президент США мог распространять свои высказывания.

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Комментарии (9)

hedgehog_
а вот в рассиянии ничего подобного никогда не будет :) надо начинать гардицца
Ильин Серёжа
Посодють Павку, вонт энтоть более вероятны.
f0ntan
Теперь на бирже обрушатся акции Гугла. Как до этого обрушились акции Твиттера, после того как тот заблокировал Трампа
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