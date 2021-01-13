Youtube заблокировал аккаунт Трампа за «подстрекательство к насилию». Президент США лишился последней крупной платформы в Интернете

Администрация Youtube удалила последнее видео из аккаунта действующего президента США Дональда Трампа, а также заблокировала его на неделю. Об этом 13 января сообщает портал Axios.



«После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию», — говорится в заявлении компании.

