Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Модераторы микроблога Twitter проанализировали две записи на странице Дональда Трампа и пришли к выводу, что если его не заблокировать, то возможны новые вспышки насилия.

О полной блокировке аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа говорится в сообщении в блоге Twitter, которое было распространено 9 января. Соцсеть проанализировала две записи на странице американского лидера — в одной он говорил о том, что голоса его сторонников не могут «подвергаться неуважению или несправедливому обращению ни в какой форме», а во второй написал, что не пойдет на инаугурацию Байдена. В контексте разворачивающихся событий Twitter счел обращения опасными и решил, во избежание новых вспышек насилия, закрыть доступ к странице президента с 88 миллионами подписчиков.