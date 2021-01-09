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Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Модераторы микроблога Twitter проанализировали две записи на странице Дональда Трампа и пришли к выводу, что если его не заблокировать, то возможны новые вспышки насилия.

О полной блокировке аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа говорится в сообщении в блоге Twitter, которое было распространено 9 января. Соцсеть проанализировала две записи на странице американского лидера — в одной он говорил о том, что голоса его сторонников не могут «подвергаться неуважению или несправедливому обращению ни в какой форме», а во второй написал, что не пойдет на инаугурацию Байдена. В контексте разворачивающихся событий Twitter счел обращения опасными и решил, во избежание новых вспышек насилия, закрыть доступ к странице президента с 88 миллионами подписчиков.

По данным СМИ, Трамп отреагировал гневно и теперь ищет иные способы обращения к своей аудитории.

В день, когда победа Байдена на президентских выборах была утверждена, сторонники Трампа устроили протест у Капитолия, прорвали кордоны и зашли внутрь. В ходе столкновений погибли пять человек. Полномочия Трампа истекают 20 января.

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Комментарии (24)

magellan
Зачем это нам нужно?
Dmitry-spb
Пора уже "вконтакте" ему регистрироваться, ну и на "Одноклассниках" )
260633751
Новогодняя жуть:"И мёртвые выборщики США🇺🇸, с косами в Твиттере стоят... "
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