Блокировки трампистов, предостережения, режим ЧС. До инаугурации Байдена оставалось восемь дней.

Прошло уже несколько дней с того момента, как модераторы микроблога Twitter вдруг поняли, что записи на странице Дональда Трампа могут привести к вспышкам насилия, и заблокировали его на веки вечные. Штурм Капитолия, с которого все и началось, публично осудила первая леди США Меланья Трамп. Но это не помогло. Уже невзирая на важные в прошлом котировки финансовых рынков, интернет-гиганты, банки и крупный бизнес продолжают «топить». За или против, уже неочевидно.

Тотальная зачистка

Сеть Twitter решила не ограничиваться вечной блокировкой Дональда Трампа, добавив к нему в компанию 70 тысяч его сторонников. В блоге Twitter поясняется, что замораживаются аккаунты людей, распространяющих теорию заговора Qanon. Ее адепты считают, что всем миром управляет общество сатанистов, занимающееся сексуальной эксплуатацией детей. В него якобы входят такие личности как Хиллари Клинтон, Барак Обама, Джордж Сорос, папа римский Франциск и даже Далай-лама. А противостоит им всем только Дональд Трамп.



Сразу после блокировки аккаунта Дональда Трампа акции компании подешевели на 3,7%, вчера после начала торгов упали на 12,3%, сегодня компания закрыла сессию с показателем минус 6,41%. С момента блокирования аккаунтов президента США Дональда Трампа рыночная капитализация Facebook сократилась на $41 млрд, а Twitter — на $3 млрд, сообщает «Коммерсант».

Интернет-противостояние

Цифровые стычки происходят на территории США уже и в локальном формате. С интернет-гигантами, блокирующими Трампа, пытаются бороться операторы связи на местном уровне. Интернет-провайдер Your T1, работающий на территории штатов Айдахо и Вашингтон, заблокировал и Facebook, и Twitter в своих сетях. Представители оператора назвали действия Twitter и Facebook цензурой по отношению к пользователям и сослались на жалобы со стороны самих пользователей. Случай Трампа — это как раз «корпоративная цензура», заявил накануне «Фонтанке» профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге американист Иван Курилла.

Пока же на фоне разбирательств о том, кто же главный цензор, популярность в США набирает Telegram. Мессенджер стал вторым по скачиваемости приложением в Америке. За несколько последних дней его загрузили более полумиллиона человек. До этого сторонники 45-го президента отдавали предпочтение соцсети Parler, однако после штурма Капитолия от сотрудничества с сервисом отказались Apple, Google и Amazon. После этого сайт Parler прекратил работать, его хостинг Amazon просто выключил. Теперь создатели этой консервативной соцсети собираются судиться с гигантом, хотя их покинули и собственные адвокаты.

No money, no honey

Крупные американские банки, JP Morgan, Citigroup, холдинг Commerce, решили не разбираться и перестали перечислять пожертвования и демократам, и республиканцам. Сначала к ним присоединились сеть отелей Marriott International. Facebook, Microsoft, Google, Ford, Dow и ряд других корпораций. Затем о деньгах на политику заговорил холдинг Amazon. Правда, комитет по политическим действиям компании приостановил выделение пожертвований только тем членам Конгресса США, которые на прошлой неделе голосовали против утверждения победы демократа Джо Байдена на выборах главы государства.

Конкретно от отношений с Дональдом Трампом решил отказаться Deutsche Bank, сообщил источник Bloomberg. Связи с Трампом разрывает и Signature Bank, где у 45-го президента США было два личных счета.

Инаугурация

Сам Дональд Трамп продолжает работать. Например, он ввел в Вашингтоне режим ЧС перед инаугурацией Байдена. Пресс-служба Белого дома отметила, что действующий президент распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям города по реагированию на экстренные обстоятельства, связанные с инаугурацией следующего президента. Режим ЧС будет действовать с 11 по 24 января.



Параллельно с этим мэр Вашингтона Мюриэл Боузер попросила министра внутренних дел США отменить все разрешения на массовые собрания в округе Колумбия и отклонить любые заявки на получение разрешений на массовые собрания на тот же период времени.

Интернет-сети также участвуют в подготовке к инаугурации. Facebook объявила о введении дополнительных мер в отношении мониторинга контента и политической рекламы «для недопущения насильственных выступлений» во время инаугурации Джо Байдена.

В преддверии инаугурации и в течение нескольких дней после нее Facebook будет удалять контент, отключать аккаунты, сообщать в правоохранительные органы об аккаунтах, которые будут содержать угрозу общественной безопасности. На это же время соцсеть не будет публиковать любую политическую рекламу.

А сеть бронирования жилья Airbnb объявила о «Плане безопасности Капитолия» перед инаугурацией президента США. Не подпустить близко к инаугурации компания хочет именно сторонников Трампа. А точнее тех, кто штурмовал Капитолий, так как, например, сам Трамп возложил вину за штурм Капитолия на членов ультралевого движения антифа. Так или иначе, всем опознанным участникам штурма Капитолия площадка обещает блокировать доступ к Airbnb. Гости, связанные с «группами ненависти», не смогут забронировать жилье в Вашингтоне, бронирования будут отменены, а их аккаунты будут заблокированы. Всем пользователям Airbnb в США придется подтверждать личность с помощью «удостоверения государственного образца». Также будет запущена дополнительная проверка биографических данных всех пользователей в США. Все гости в Вашингтоне предупреждены, что, если они являются членами «группы ненависти», против них может быть подан иск от компании. В Вашингтоне уже открыта горячая линия по бронированию, на которую можно сообщить о любых проблемах.

