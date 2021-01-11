ФБР: Вооруженные протесты готовятся во всех американских штатах. Палата представителей готова вынести импичмент Трампу

В столицах всех американских штатов и Вашингтоне планируются вооруженные протесты с 16 по 20 января. Об этом сообщается в докладе Федерального бюро расследований, написал 11 января в Twitter журналист телеканала ABC Аарон Катерски.

Протесты якобы готовят ультраправые активисты. Доклад ФБР был выпущен еще 29 декабря 2020 года — за неделю до штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Активисты призывают к штурму государственных, местных и федеральных правительственных судов и административных зданий в том случае, если Трампа отстранят до дня инаугурации нового президента 20 января.

