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ФБР: Вооруженные протесты готовятся во всех американских штатах. Палата представителей готова вынести импичмент Трампу

В столицах всех американских штатов и Вашингтоне планируются вооруженные протесты с 16 по 20 января. Об этом сообщается в докладе Федерального бюро расследований, написал 11 января в Twitter журналист телеканала ABC Аарон Катерски.

Протесты якобы готовят ультраправые активисты. Доклад ФБР был выпущен еще 29 декабря 2020 года — за неделю до штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Активисты призывают к штурму государственных, местных и федеральных правительственных судов и административных зданий в том случае, если Трампа отстранят до дня инаугурации нового президента 20 января.

Как сообщает Politico, резолюция об импичменте Трампа уже получила поддержку 218 демократов — этого достаточно для одобрения в Палате представителей США.

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка.

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Комментарии (12)

arbidol
Т.е. Трампа хотят убрать с политической арены, потому.....потому что его поддерживает огромное большинство народа?
Так теперь выглядит демократия?
Я думаю, что больше всех в восторге сейчас в Кремле.
Там наверное стоит такой хохот, что из Кремлевской стены осыпаются кирпичи.
вадики
Надо бы раздать оружие населению во избежание всякого рода поползновений и восстаний.Трамписты республиканцы это же навроде ЕР у нас в России?Оплот консерватизма и патриотизьма?Не???
vader
Это прекрасно. А вот когда blm громит целые кварталы, ФБР встает на колени.
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