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Airbnb объявила о «Плане безопасности Капитолия» перед инаугурацией президента США. Сторонников Трампа видеть не хотят

Компания Airbnb сообщила, что в преддверии инаугурации Джо Байдена запускает «План безопасности Капитолия» из семи шагов. Заявление опубликовано 11 января на официальном сайте компании.

«Начиная с трагических событий вокруг Шарлоттсвилля в 2017 году, Airbnb применял меры безопасности для борьбы с насильственными и дискриминационными группами ненависти. С этой целью Airbnb на постоянной основе удалял с платформы людей, связанных с группами ненависти, в преддверии определенных событий, в том числе принимал меры перед ужасной атакой на Конгресс, отменяя бронирования и удаляя аккаунты, связанные с членами групп ненависти», - говорится в заявлении.

Перед инаугурацией президента США меры безопасности будут усилены. Всего план предусматривает семь шагов. Всем опознанным участникам штурма Капитолия будет заблокирован доступ к Airbnb; бронирования гостей, связанных с «группами ненависти», в Вашингтоне будут отменены, их аккаунты заблокированы. Всем пользователям Airbnb в США придется подтверждать личность с помощью «удостоверения государственного образца»; будет запущена дополнительная проверка биографических данных всех пользователей в США. Все гости в Вашингтоне предупреждены, что если они являются членами «группы ненависти», против них может быть подан иск от компании. «Принимающее сообщество» Airbnb также извещено, что члены «групп ненависти» будут удалены. В Вашингтоне открыта горячая линия по бронированию, на которую можно сообщить о любых проблемах.

Напомним, ранее журналист ABC со ссылкой на доклад ФБР сообщил, что во всех американских штатах, а также в Вашингтоне планируются «вооруженные мятежи» сторонников Трампа, если его досрочно отстранят от власти. Палата представителей уже готова объявить импичмент действующему президенту США.

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка.

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Комментарии (4)

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Заранее большое человеческое спасибо.
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