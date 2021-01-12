Самый титулованный тренер по американскому футболу, который раньше поддерживал Трампа, отказался принимать награду из его рук

Главный тренер команды по американскому футболу «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Билл Беличик саботировал вручение Президентской медали Свободы после нападения сторонников Трампа на Капитолий. Как пишет NBC во вторник, 12 января, причиной стало недавнее нападение на Капитолий.



По словам Беличика, еще недавно он с гордостью принял бы высшую гражданскую награду США, но «трагические события минувшей недели» заставили его по-другому взглянуть на Дональда Трампа. Тренер назвал себя американским гражданином, который чтит свободу и демократию.

