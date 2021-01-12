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Самый титулованный тренер по американскому футболу, который раньше поддерживал Трампа, отказался принимать награду из его рук

Главный тренер команды по американскому футболу «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Билл Беличик саботировал вручение Президентской медали Свободы после нападения сторонников Трампа на Капитолий. Как пишет NBC во вторник, 12 января, причиной стало недавнее нападение на Капитолий.

По словам Беличика, еще недавно он с гордостью принял бы высшую гражданскую награду США, но «трагические события минувшей недели» заставили его по-другому взглянуть на Дональда Трампа. Тренер назвал себя американским гражданином, который чтит свободу и демократию.

Президентскую медаль Свободы вручают за исключительный вклад в защиту национальных интересов Америки, за укрепление мира, а также за заслуги в области культуры и достижения в общественной жизни.

Билл Беличик тренирует «Нью-Инглэнд Пэтриотс» 21 год. За это время он завоевал шесть чемпионских званий с командой. Перед выборами 2016 года тренер неоднократно выступал в поддержку Трампа, а также выступал на митинге в Нью-Гемпшире в канун дня голосования.

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом.

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