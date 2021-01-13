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Один из известнейших российских кинофестивалей «Дух огня» бесплатно покажет конкурсные фильмы онлайн

Руководство одного из самых известных региональных кинофестивалей России — «Дух огня», традиционно собиравшего гостей со всей страны в Ханты-Мансийске, приняло решение провести в 2021 году конкурсные показы онлайн. Об этом со ссылкой на замдиректора концертно-театрального центра «Югра-Классик» Яну Мальцеву сообщает ТАСС.

Фестиваль должен пройти с 11 по 16 марта. Причина ухода в Сеть очевидна — коронавирус. Посмотреть как конкурсные, так и внеконкурсные фильмы онлайн можно будет бесплатно.

Оценивать дистанционно фильмы фестиваля будет и жюри: для его членов создадут отдельный закрытый кабинет на сайте, чтобы можно было обмениваться протоколами. Для зрителей также создадут отдельный чат — в нем можно будет задавать вопросы авторам и обмениваться мнениями.

«Дух огня» — фестиваль кинематографических дебютов, в этом году будет проводиться в 19-й раз.

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Комментарии (1)

zlopopik
известнейший... бесплатно... онлайн.
... может быть кто-то и посмотрит.
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