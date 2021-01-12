Российские врачи спасли беременную с COVID-19 и 100-процентным поражением легких

Врачи городского перинатального центра Иркутска спасли беременную пациентку с коронавирусом и полным поражением легких. Женщина попала в больницу на восьмом месяце беременности и почти два месяца провела в реанимации на искусственной вентиляции легких.



Как сообщает 12 января РИА Новости со ссылкой на заведующую отделением анестезиологии и реанимации № 2 Галину Шкандрий, иркутянка заразилась COVID-19 на 32-й неделе беременности. Обследование показало, что у женщины стопроцентное поражение легких, и, чтобы спасти ребенка, ей сделали кесарево сечение. Родилась здоровая девочка.