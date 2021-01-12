Учёные сообщили о «новом штамме» коронавируса — у россиянки нашли 18 мутаций

У 47-летней жительницы России обнаружили 18 мутаций COVID-19.

«Она заразилась коронавирусом еще в апреле, когда проходила химиотерапию в больнице. С того времени ей постоянно делали ПЦР-тест. Результат оказывался положительным вплоть до 9 сентября. Ученые изучили, как изменялся патоген в организме пациентки», — сообщает телеканал 360.

Это назвали «российским» штаммом. Ученые предупреждают, что найденная вариация пока единичная и, вероятно, не приобрела опасных свойств.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков уточнил, что «российский вариант» относится к той же группе, что и «британский» штамм. При этом в РФ есть и «заново полученные» мутации.