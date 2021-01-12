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Учёные сообщили о «новом штамме» коронавируса — у россиянки нашли 18 мутаций

У 47-летней жительницы России обнаружили 18 мутаций COVID-19.

«Она заразилась коронавирусом еще в апреле, когда проходила химиотерапию в больнице. С того времени ей постоянно делали ПЦР-тест. Результат оказывался положительным вплоть до 9 сентября. Ученые изучили, как изменялся патоген в организме пациентки», — сообщает телеканал 360.

Это назвали «российским» штаммом. Ученые предупреждают, что найденная вариация пока единичная и, вероятно, не приобрела опасных свойств.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков уточнил, что «российский вариант» относится к той же группе, что и «британский» штамм. При этом в РФ есть и «заново полученные» мутации.

Накануне в Центре Гамалеи допустили возможность существования в РФ особой мутации COVID-19.

Новый штамм COVID-19 впервые обнаружили в Великобритании в конце прошлого года. По данным ВОЗ, он распространяется быстрее, но не приводит к более тяжёлому течению заболевания. К концу 2020 года именно этим типом инфекции в Лондоне заразились как минимум две трети из всех болевших коронавирусом, была объявлена ЧС. К 7 января штамм появился как минимум в 22 европейских странах, а также в России. При этом глава Роспотребнадзора заверила, что российские вакцины защищают от «британского» штамма.

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Комментарии (5)

kuk-vasyusha
Это будет до конца наших дней))
Steelpain
Короче, этот спектакль затянется на много лет..
IVAN2014
Ну вот и все. Сериал НЕЧТО. Что и требовалось доказать - ковид искусственный, ибо природный так быстро не мутирует. - ему нужно время. А как же быть с вакцинами под один и тот же, максимум два штамма? Снова миллиарды вбухивать? Может быть надо искать другой подход к лечению не только Ковида, но и всей инфекции вообще. В частности (подсказка) спросить себя: а зачем человек нужен всем этим вирусам и бактериям. в качестве кого и какая цель при этом преследуется этими биологическими организмами? Следовательно. Легче не допустить проникновения или сделать организм человека непривлекательным нежели потом лечить (уничтожать) «пригревшегося» гада.
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