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«Чем Россия хуже Британии?» В Центре Гамалеи «с нетерпением» ждут появления российского штамма коронавируса

В России может существовать свой штамм COVID-19, как и в Великобритании. «Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами. <...> Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм», — цитирует 11 января заявление директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, в России сейчас секвенируют (определяют аминокислотную или нуклеотидную последовательности) меньше образцов вирусов, чем в Великобритании. Этим можно объяснить и то, что российский штамм пока не открыт.

Новый штамм COVID-19 впервые обнаружили в Англии в конце прошлого года. По данным ВОЗ, он распространяется быстрее, но не приводит к более тяжёлому течению заболевания. К концу 2020 года именно этим типом инфекции в Лондоне заразились как минимум две трети из всех болевших коронавирусом, в городе объявили ЧС. К 7 января он появился как минимум в 22 европейских странах, а также в России. При этом глава Роспотребнадзора заверила, что российские вакцины защищают от «британского» штамма.

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Комментарии (4)

265015791
>«Чем Россия хуже Британии?»
Британия рулила Россией, а Россия только защищала Британию.
Modest_5e4ce41f7533b
И чтобы наш был самым ядреным.
Mimic
Давно известно, что российский паралич - самый прогрессивный в мире.
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