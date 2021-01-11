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Двенадцать детей подорвались на мине в Сирии, двое погибли

Дети стали жертвами взрыва мины в сирийском городе Шейх-Мискин, сообщает 11 января РИА Новости.

В результате двое погибли, 10 получили ранения. Предполагается, что террористы, оставляя населённые пункты, могли замаскировать взрывные устройства под детские игрушки. При уходе боевики минировали здания.

Сапёры в Сирии продолжают находить взрывные устройства, но подрывы детей и местных жителей продолжают случаться в разных провинциях страны.

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Комментарии (1)

265015791
В Сирии есть сапёры, а вот о разминировании территории вокруг общаг СПбГУ в Петергофе 75 лет Фонтанка не писала.
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