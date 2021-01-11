В России готовят новое требование к сигаретам, чтобы сделать их менее пожароопасными

Новое требование к сигаретам в России готовит МЧС совместно с Минздравом. Через два года производителей обяжут делать их самозатухающими, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению, — сказал он 11 января ТАСС. — Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден в России».
По словам Еникеева, такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы, в Советском Союзе были подобные сигареты, пожаров от которых практически не происходило. Он добавил, что в России происходит очень много пожаров из-за неосторожного курения, в том числе в состоянии опьянения, когда непотушенная сигарета попадает на постель, диваны или на пол.