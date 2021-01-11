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В России готовят новое требование к сигаретам, чтобы сделать их менее пожароопасными

Новое требование к сигаретам в России готовит МЧС совместно с Минздравом. Через два года производителей обяжут делать их самозатухающими, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению, — сказал он 11 января ТАСС. — Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден в России».

По словам Еникеева, такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы, в Советском Союзе были подобные сигареты, пожаров от которых практически не происходило. Он добавил, что в России происходит очень много пожаров из-за неосторожного курения, в том числе в состоянии опьянения, когда непотушенная сигарета попадает на постель, диваны или на пол.

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Комментарии (5)

мухомор
Категорически одобряю. Ещё надо курильщиков заставить покупать самозатухающие диваны
265022151
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо............
Ser_N0771
Как гласит старинная поговорка "Беломор - "слишком разговорчивых" не любит..." гаснет...
Запретить сигареты, оставить только Беломор!
:)
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