В России готовят новое требование к сигаретам, чтобы сделать их менее пожароопасными

Новое требование к сигаретам в России готовит МЧС совместно с Минздравом. Через два года производителей обяжут делать их самозатухающими, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.



«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению, — сказал он 11 января ТАСС. — Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден в России».

