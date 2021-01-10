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Мужчина в США ходил по городу и методично убивал людей: он застрелил пятерых и погиб сам

В американском штате Иллинойс в результате перестрелки скончались пять человек, еще двое были ранены и находятся в больнице. Стрелявшего ликвидировала полиция. Об этом 10 января (мск) сообщает местный телеканал NBCChicago.

Со ссылкой на заявление суперинтенданта полиции Чикаго Дэвида Брауна телеканал уточняет, что подозреваемый в нападении — 32-летний Джейсон Найтенгейл. Днем в субботу, 9 января, в районе гайд-парка Чикаго он вошел в гараж и застрелил сидевшего в автомобиле 30-летнего студента чикагского университета.

В квартале Сауд-Ист-Энд-Авеню виновный проник в жилой дом и нанес смертельные ранения охраннику и 77-летней женщине. 45 минут спустя мужчина встретил знакомого, направил на него пистолет и угнал его автомобиль. Затем он проследовал на Саут-Халстед-стрит, где застрелил в магазине 20-летнего молодого человека и ранил 81-летнюю женщину. Затем он ворвался в аптеку CVS в Эванстоне, объявил об ограблении, сбежал в расположенный по соседству ресторан IHOP и выстрелил там женщине в голову. Она скончалась от полученных травм.

Около пяти часов вечера он напал на женщину с дочерью, которые ехали в автомобиле. Девушка получила удар и в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии.

Мужчина вернулся в магазин, где его настигли сотрудники полиции. Нападавший взял в заложники женщину, после прибытия правоохранителей он выстрелил в неё. В результате столкновения мужчина был застрелен, позднее в больнице констатировали его смерть. Ни один из сотрудников полиции не пострадал. Предположений о мотиве действий виновника у властей пока нет.

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Комментарии (15)

Duha1762
Погибли невинные люди,а подонкам,лишь бы поприкалываться...
кто-то страшный
Nightingale - соловей. Предлагаю заголовок: "В США Соловьев убил пятерых."
bluxer
Это к вопросу о легализации оружия. Когда у каждого ствол в кармане, преступники нападать не будут. Так ведь?
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