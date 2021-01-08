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«Среда Джаза» с Давидом Голощекиным: The Manhattan Transfer ‎– The Christmas Album

Рождественские мелодии в исполнении одного из лучших вокальных джазовых коллективов — The Manhattan Transfer. Все композиции альбома аранжированы Джонни Мэнделом.

Среда Джаза

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