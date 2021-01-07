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Илон Маск стал самым богатым человеком на планете

Основатель Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком на Земле, обойдя по размеру состояния основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом 7 января сообщает CNBC.

Причиной стал рост котировок Tesla — за четверг акции компании подорожали на 4,8%. Таким образом, состояние Маска теперь оценивается более чем в 185 млрд долларов. Он уже сместил с первого места Джеффа Безоса в рейтинге Bloomberg, ведущемся в реальном времени. В аналогичном списке от Forbes Маск пока еще второй.

Отметим, Илон Маск начинал прошлый год с состоянием в 27 млрд долларов. В 2020-м капитализация Tesla резко выросла, сегодня она превысила 750 млрд долларов. Это произошло, в том числе, благодаря отчету от 2 января, в котором компания сообщила, что выполнила в 2020-м цель по поставкам — 500 тыс. электромобилей.

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Комментарии (5)

Мужской Взгляд
Это всего лишь акции, купленные на напечатанные доллары, полученные на госзаказах. У нашего Рогозина поболе будет, если хорошо поискать.
261697121
Его состояние в основном акции. При всем желании сконвертировать его в наличные он не сможет, так как при сбросе такого количества пузырь лопнет и цена упадет до нуля. Так что король то голый.

Впрочем, пусть творит, всё лучше чем королёвские союзы под хохломой
OldObyvatel
Никакого Илона Маска нет!
Его Рогозин выдумал, чтобы бабло из бюджета качать на такс и батут.
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