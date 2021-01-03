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В Сосновом Бору муж выбросил жену из окна и потерял. Шумные поиски заставили соседей вызвать полицию

Новый год жителей Соснового Бора начался с семейной драмы, которая произошла на Молодёжной улице. Конфликт между мужем и женой закончился задержанием и госпитализацией.

Как стало известно «Фонтанке» 3 января, накануне около четырёх утра в экстренные службы поступило сообщение, что в парадной одного из домов на Молодёжной улице в Сосновом Бору неизвестный мужчина кричит и стучит в двери квартир.

Полицейским, которые прибыли по указанному адресу, у входа в подъезд повстречалась 29-летняя местная жительница. Похоже, она была нетрезвой. Женщина смогла рассказать, что поссорилась с мужем, после чего он выбросил её из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже девятиэтажного дома.

Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы. Её супруга задержали и отвезли в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (18)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Перед полетом, вежливо, не матом, сказала мужу, как она его любит и уважает. Понять, простить.
srw1956
столько идиотов, как сейчас, в советское время не было
Skazochny
Любовь, романтика
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