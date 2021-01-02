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Никаких «нулевых» уроков и третьих смен. С 1 января школьники будут учиться по новым правилам

С 1 января 2021 года в силу вступили новые требования Роспотребнадзора, которые касаются организации работы школ, детских садов и лагерей. Они будут действовать как минимум до 2027 года.

Согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, отныне в школах уроки должны начинаться не ранее 8 часов. «Нулевые» уроки и третья смена строго запрещены. Вторая смена же должна завершаться не позднее 19:00. Причём в первую смену будут обучаться 1, 5, 9–11-е классы и классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, остальные будут посещать занятия во вторую смену. Каникулы должны длиться не менее недели.

Если дети находятся в школе больше четырех часов, для них должно быть организовано горячее питание. Это касается и экзаменов. Если экзамен длится более 4 часов, включая время ожидания перед его началом в здании образовательной организации, учеников должны кормить. Время ожидания экзамена в классах не должно превышать 30 минут.

Дети и работники с признаками инфекционных заболеваний допускаться на территорию образовательных организаций не будут. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинской справки.

Роспотребнадзор закрепил и количество уроков для каждого класса. Так, например, первоклашкам в расписание нельзя включать более четырёх уроков в день. Правда, один раз в неделю можно увеличить количество на один за счёт физкультуры. Кстати, запрет на домашнее задание для них снимается.

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Комментарии (2)

lykov20
Еще до эпидемии короновируса я услышал по телевизору от 76.6 про пять смен. Это был вопрос по прямой линии о перегруженности школ. Видно, 76.6 решил надурить жалобщицу, сбить с толку чтобы та отстала. Я думаю, что большинство российских обывателей догадывается, что школы не являются приоритетом российской власти. Вот трубопроводы, Олимпиады, ЧМ совсем другое дело. Припоминаю несколько лет назад вообще обеспечить обучение в одну смену. И самое интересное, что никто не напоминает, не ловит на слове. Вот такое разделение властей в России, похожее на монолит.
Коренная ленинградка
Вот ещё бы добавили, что первоклассники не могут начинать учиться позже 8,30 утра.. у нас вход в школу в 9.35, я работаю с 8.30, муж 4 месяца отпрашивался с работы, чтобы отвести сына в школу, и ему приходилось задерживаться каждый день на работе..
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